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Açık açık sordu! HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı 'Başbakan olacağım' sözü...

04.05.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere yaklaşırken siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. Bir yandan siyasiler mitinglerini gerçekleştirirken diğer yandan da gündemdeki tartışmalara yönelik açıklamalarda bulunuyor. Son olarak İYİ Parti'den, HDP ve Millet İttifakı ile alakalı eleştiri ve iddialara yanıt geldi. Katıldığı programda, HDP ile gizli anlaşma olup olmadığı sorulan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 6 partinin genel başkanının ifadelerini işaret etti.

Açık açık sordu! HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı 'Başbakan olacağım' sözü...

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Siyasilerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar gelirken gündemdeki eleştiri ve iddialar da gecikmiyor. Son olarak İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz TV100'de Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı. Poyraz, HDP'nin Millet İttifakı ile gizli anlaşma iddialarına tepki gösterdi. "6 Başkanımızın ifadesi net" diyen Poyraz, Akşener'in "Başbakan olacağım" sözüne ilişkin de konuştu.

"6 PARTİNİN GENEL BAŞKANI ÇOK NET OLARAK İFADE ETTİ"

Poyraz "Vatandaşlarımızın verdiği oyları kendi namusumuz, şerefimiz gibi koruma mücadelemize 2023 14 Mayıs seçimlerinde de aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Cansu Canan Özgen, Poyraz'a "2023 seçimleriyle 2019 seçimleri arasında HDP'nin desteği açısından farklılıklar var mı? Millet İttifakı'na yönelik bir takım pazarlık ve gizli anlaşma eleştirileri var" şeklinde bir soru yöneltti.

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Bunun üzerine Poyraz, "Bir tez ortaya koyduk, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Millet İttifakı dediğiniz organizasyon, altılı masa olarak bununla ilgili ortaklaşarak kuruldu. 6 partiden oluşuyor, 6 partiden oluştuğunu da 6 partinin genel başkanı çok net olarak ifade etti." dedi.

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MERAL AKŞENER'İN "BAŞBAKAN OLACAĞIM" SÖZÜ

Poyraz'a İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Başbakan olacağım" sözü de soruldu. Poyraz bununla ilgili ise "Sayın Genel Başkanımızın "Başbakan olacağım" iddiasıyla Türkiye'nin parlamenter sisteme kavuşması, ikisi doğru orantılı bir durum değil. Yani önce Türkiye güçlendirilmiş parlamenter sisteme anayasa değişikliğiyle kavuşacak, ondan sonraki süreçte başbakanlık ihdas edilecek. Bunun zamanlamasına ilişkin Sayın Genel Başkan bir nokta ve bir tarih ve bir zaman aralığı vermedi." ifadelerini kullandı.

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