Açık arttırmadan satın aldı! Binbir zorlukla açtığı kasanın içinden öyle bir şey çıktı... Polise aramak zorunda kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan TikTok kullanıcısı Tiffany Ma, sevgilisiyle birlikte satın aldıkları evden çıkan gizemli kasanın sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi.

4 tonluk kasayı karşılarında gördüklerinde içindekini merak ettiklerini ifade eden Ma, saatler süren denemelerine rağmen kasayı açamayınca bir çilingir çağırmaya karar verdi.

Kasayı açtıklarında beklemedikleri bir manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Ma, "Nişan yüzüğü gibi bazı aile yadigarları, kesinlikle şantaj olarak kullanılabilecek bir sürü fotoğraf bulduk. Ama dürüst olmak gerekirse bulduğumuz en çılgınca şeyi size söylememe bile izin verilmiyor çünkü polisi dahil etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.