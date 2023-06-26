HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Acılı bekleyiş mutlu sonla bitti! Çocukları bulunan aile gözyaşlarına boğuldu

Acılı bekleyiş mutlu sonla bitti! Çocukları bulunan aile gözyaşlarına boğuldu

26.06.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilde kaybolduğu ihbarı yapılan çocuk, ailesinden 3 kilometre uzakta ekiplerce bulundu. Denizde kaybolduğunu düşündükleri çocukları bulunan aile gözyaşlarına boğuldu.

Acılı bekleyiş mutlu sonla bitti! Çocukları bulunan aile gözyaşlarına boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatil için gittikleri sahil kenarında çocuklarının denizde boğulduğunu düşünen aile büyük korku yaşadı. Cankurtaranlar tarafından sahilde yürürken bulunan çocuğun, ailesine teslim edildiği an duygu dolu anlar yaşandı.

Olay, Karasu ilçesine bağlı Yalı mahallesinde meydana geldi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinden Doğu Karadeniz Caddesindeki Kule 12 bölgesinde butik otele yerleşen aile sahile gitti. Kurban Bayramı tatili için geldikleri sahilde ailenin çocukları Yiğit K. (14) kayboldu.

a1a

Aile, çocuklarının denizde kaybolma ihtimaline karşılık cankurtaranlara haber verdi. Sahilde görevli cankurtaranlar hem sahilde hem karada arama çalışması başlatırken, aile de endişe içerisinde görevlilerden gelecek haberi beklemeye başladı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarının ardından Yiğit K., sahilde yürürken bulundu.

Cankurtaranlar, buldukları Yiğit K.'yi ailesinin yanına getirdi. Karşılarında çocuklarını görünce sarılan aile sevinç gözyaşı döktü. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçış planı pes dedirtti! Öyle bir yerde yakalandı ki...Kaçış planı pes dedirtti! Öyle bir yerde yakalandı ki...
Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"
Çeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştıÇeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Karasu

En Çok Okunan Haberler

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Rusya'dan Wagner açıklaması! Görevi açıklandı

Rusya'dan Wagner açıklaması! Görevi açıklandı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

Canlı yayında skandal sözler! Yanardağ gözaltına alındı

Canlı yayında skandal sözler! Yanardağ gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.