Açlığa terk edilen çocuk kendi dışkısını yiyerek hayatta kaldı

Jibril Aliyu, Nijerya’da kurtarıldıktan sonra ayakta durmakta güçlük çekti
Küçük çocuk kulübenin dışında bir direğe bağlı olarak bulundu
Jibril, oldukça ince bacakları nedeniyle yürümede güçlük çekiyor
BBC’nin haberine göre insan hakları aktivistleri iki yıl boyunca tavuk ve keçilerle birlikte evin dışında yaşamaya zorlanan Jibril’i hastaneye kaldırdı. Pazar günü çekilen kurtarma görüntülerinde Jibrili karnını doyurmak için yerdeki yiyecek artıklarını toplarken görülüyor. Yiyecek bulabilmek için odun parçalarının altına bakarken görülen Jibril, zayıflığı nedeniyle iki bacağı üzerinde durmakta güçlük çekiyor.
Aktivist Manir Jega, “Jibril için Adalet” sloganıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatarak Jibril’in yaşadıklarını “Nijerya’nın en kötü çocuk istismarı” olarak nitelendirdi.
Manir Jega, paylaştığı tweet’te;
“Zamanımızın en kötü çocuk istismarı… Bu, Badariya Bölgesi’nden Jibril Aliyu’nun hikayesi. O, 2 üvey annesi tarafından iki yıldır dışarıda hayvanlarla birlikte bağlı olarak tutuluyor” yazdı.
Manir Jega Vakfı’nın kurucusu olan Manir Jega, görüntüleri paylaşarak;
“Annesi iki yıl önce öldü. Barınak, yiyecek ve sağlık hizmetleri hakkında konuşması engellendi. İnsan hakları aktivistleri tarafından kurtarılıncaya dek, atık yiyecekler ve hatta dışkısını yemek zorunda bırakıldı. Maruz kaldığı kötü muamele sonucu Jabir tüm hislerini kaybetti ve tıpkı bir havyan gibi davranıyor. En şaşırtıcı olansa, babası bu insanlık dışı vahşet yaşanırken üvey annelerle beraber aynı evde yaşıyor olması.
İki üvey anne ve baba şu an göz altında tutuluyor. Jibril ise Federal Tıp Merkezi’nde rehabilitasyon altında. Jibril’e olanlar, en yüksek seviyede barbarlık ve zulümdür. Bu nedenle Kebbi Eyalet Hükütmeti’ni göreve çağırıyorum. Ayrıca Kebbi Eyaleti’ndeki iyi insanları, Jibril için ayağa kalkmaya çağırıyorum. Dualarım, suçluların yaşattığı vahşetin bedelini ödemesi yönünde” dedi.
Hikayeyi Twitter’da öğrenen insanlar, küçük çocuğun yaşadıkları karşısında şoka uğradı. Bir kişi “Tam, insanların daha acımasız olamayacağını düşünürken bu hikaye karşıma çıktı. Yaşananları tarif edecek kelime yok” derken; başka bir kişi ise “Çocuğa yaşatılanlar saf bir kötülük” dedi.
Jibril’in kardeşlerinden birinin ise gazetecilere küçük çocuğun epilepsi hastası olduğunu ve Jibril’in evden uzaklaşmasını engellemek için zincirlendiğini söylediği bildirildi.
The Sun Nigeria’nın haberine göre, Jibril’in kardeşi küçük çocuğun yalnızca gün içinde zincirlendiğini iddia ediyor. Kurtarma ekibi sözcüsü Nafi’u Abubakar yaptığı açıklamada “Ekibimiz, iki yıl boyunca dışarda zincirli bir şekilde tutma suçuyla babayı ve üç eşini yakaladı. Küçük çocuk Sir Yahaya Memorial Hastanesi’nde. Ahırda zincirli olarak tutulan çocukla ilgili detayların ortaya çıkarılması için soruşturma devam ediyor” dedi.
BBC için şok edici olayı kaleme alan Umaymah Sani Abdulmumin “Çocuk istismarı Nijerya ve Afrika’nın birçok yerinde olağan hale geldi. Araştırmalar birçok insanın çocuklar üzerinde istismar ve taciz uyguladığını gösteriyor. Ev içi şiddettin oranı kesin olarak bilinmese de, artık bu durum Nijerya’da oldukça yaygın. ” sözlerine yer verdi.
Kurtarılmasının ardından yeni giysiler giydirilen Jibril, oldukça mutlu görünüyor