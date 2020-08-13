Açlığa terk edilen çocuk kendi dışkısını yiyerek hayatta kaldı

Jibril Aliyu, Nijerya’da kurtarıldıktan sonra ayakta durmakta güçlük çekti



Küçük çocuk kulübenin dışında bir direğe bağlı olarak bulundu



Jibril, oldukça ince bacakları nedeniyle yürümede güçlük çekiyor



BBC’nin haberine göre insan hakları aktivistleri iki yıl boyunca tavuk ve keçilerle birlikte evin dışında yaşamaya zorlanan Jibril’i hastaneye kaldırdı. Pazar günü çekilen kurtarma görüntülerinde Jibrili karnını doyurmak için yerdeki yiyecek artıklarını toplarken görülüyor. Yiyecek bulabilmek için odun parçalarının altına bakarken görülen Jibril, zayıflığı nedeniyle iki bacağı üzerinde durmakta güçlük çekiyor.

Aktivist Manir Jega, “Jibril için Adalet” sloganıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatarak Jibril’in yaşadıklarını “Nijerya’nın en kötü çocuk istismarı” olarak nitelendirdi.

Manir Jega, paylaştığı tweet’te;

“Zamanımızın en kötü çocuk istismarı… Bu, Badariya Bölgesi’nden Jibril Aliyu’nun hikayesi. O, 2 üvey annesi tarafından iki yıldır dışarıda hayvanlarla birlikte bağlı olarak tutuluyor” yazdı.