Acun‘dan resmî açıklama geldi artık TV8’de olmayacak! O dizi ekranlara veda ediyor!

Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR EKRANLARA VEDA EDİYOR!

Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti.

AÇIKLAMA İLK AĞIZDAN Ve Doğduğun Ev Kaderindir'in akıbeti hakkında resmi açıklama sonunda geldi.

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yapımcısı Onur Güvenatam dizinin sezon sonunda final yaparak ekrana veda edeceğini açıkladı.

Onur Güvenatam dizinin 6-7 bölüm sonra final yapacağını ve bu finalin umut dolu olacağını söyledi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Zeynep patronluğunun ilk gününde çok heyecanlıdır. Barış Zeynep'in hukuk danışmanı olarak şirkette yerini alır. Nesrin'in abisi olarak hayatlarına giren Tarık'tan ilk görüşte negatif elektrik alır.

Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep'in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir.

Ailelerin gençlerin yas sürecini toparlamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere şifa getirmek için yaptıkları plan ise tıkır tıkır işlemeye başlar. Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin'in desteğiyle kabul eder. Nesrin yaptığı plan doğrultusunda abisi olarak Tarık'ı şirkete, Zeynep'in yanı başına aldırmanın bir yolunu bulurken, Barış Zeynep'i ve Nermin'i yalnız bırakmayarak huzur bozmaya gelenlerin huzurunu kaçıracaktır.