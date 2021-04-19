HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Acun‘dan resmî açıklama geldi artık TV8’de olmayacak! O dizi ekranlara veda ediyor!

Acun‘dan resmî açıklama geldi artık TV8’de olmayacak! O dizi ekranlara veda ediyor!

19.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de programların peş peşe gelmesi tüm dengeyi alt üst etti. TV8 ekranlarında yayınlanan ve çok sevilen dizinin final yapacağı resmiyet kazandı. Resmi açıklama ilk ağızdan geldi ve veda öncesi birçok oyuncu paylaşımda bulundu.

Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR EKRANLARA VEDA EDİYOR!

Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti.

AÇIKLAMA İLK AĞIZDAN

AÇIKLAMA İLK AĞIZDAN
Ve Doğduğun Ev Kaderindir'in akıbeti hakkında resmi açıklama sonunda geldi.
Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yapımcısı Onur Güvenatam dizinin sezon sonunda final yaparak ekrana veda edeceğini açıkladı.
Onur Güvenatam dizinin 6-7 bölüm sonra final yapacağını ve bu finalin umut dolu olacağını söyledi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep patronluğunun ilk gününde çok heyecanlıdır. Barış Zeynep'in hukuk danışmanı olarak şirkette yerini alır. Nesrin'in abisi olarak hayatlarına giren Tarık'tan ilk görüşte negatif elektrik alır.
Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep'in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için doğru zamanı bekleyecektir.
Ailelerin gençlerin yas sürecini toparlamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere şifa getirmek için yaptıkları plan ise tıkır tıkır işlemeye başlar. Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin'in desteğiyle kabul eder. Nesrin yaptığı plan doğrultusunda abisi olarak Tarık'ı şirkete, Zeynep'in yanı başına aldırmanın bir yolunu bulurken, Barış Zeynep'i ve Nermin'i yalnız bırakmayarak huzur bozmaya gelenlerin huzurunu kaçıracaktır.
Aileler açacakları restoranı tutar, Nuh da onlara karışıp, uzun zaman sonra ilk kez hayallerine ve kendine dönerken beklenmedik bir ayrılık kapısını çalacak, Benal'in kurmak istediği yeni hayat uğruna Cemile'yle ayrı düşecektir. Tarık ve Nesrin kendilerini sevdirmeye, hızla kabul ettirmeye başlamıştır. Ancak Barış'ın gözleri hayatlarına aniden giren bu iki yabancının üzerindedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.