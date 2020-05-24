Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya dansıyla gündem oldu

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni fotoğrafları gün yüzüne çıkmıştı. Çağla Altunkaya, virüs salgını nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde mahsur kalmıştı.

İkilinin yan yana oldukları fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar Türkiye'ye dönemediği için kendini TikTok'a verdi. Genç isim sıkılınca dans videosu çekti ve bu dans sosyal medyaya düştü.

Ayça Çağla Altunkaya paylaşımının altına ise "Dominik'te ne yapacağımızı bilemezken" notunu düştü.

Genç ismin paylaşımı kısa sürede Instagram'da yayıldı ve gündem oldu.

