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Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya dansıyla gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 07:30 | Son Güncelleme

Bir süredir Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya dansıyla gündem oldu. Ayça Çağla Altunkaya Dominik'te sıkılınca Tiktok'a girdi.

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya dansıyla gündem oldu

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni fotoğrafları gün yüzüne çıkmıştı. Çağla Altunkaya, virüs salgını nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde mahsur kalmıştı.

İkilinin yan yana oldukları fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar Türkiye'ye dönemediği için kendini TikTok'a verdi. Genç isim sıkılınca dans videosu çekti ve bu dans sosyal medyaya düştü.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

Ayça Çağla Altunkaya paylaşımının altına ise "Dominik'te ne yapacağımızı bilemezken" notunu düştü.

Genç ismin paylaşımı kısa sürede Instagram'da yayıldı ve gündem oldu.

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