Acun ılıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı iddialı tarzıyla gündem oldu! Bir giydi bir çıkardı

Özel hayatı, açıklamaları ve programlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı bu defa kızı Yasemin Ilıcalı ile gündem oldu. Ünlü televizyoncunun Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yasemin Ilıcalı ünlü bir markaya ait

kıyafetleri bir giydi bir çıkardı. Ünlü ismin o halleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı'nın 16 yaşındaki kızı Yasemin Ilıcalı'yı görenler; 'Ne kadar güzelsin', 'Ne kadar büyümüş', 'Güzelliğine hayran kaldım' gibi yorumlar yaptılar.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.







