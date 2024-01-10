MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun ılıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı iddialı tarzıyla gündem oldu! Bir giydi bir çıkardı

Acun ılıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı iddialı tarzıyla gündem oldu! Bir giydi bir çıkardı

10.01.2024 14:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yasemin Ilıcalı şimdi de iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

Özel hayatı, açıklamaları ve programlarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı bu defa kızı Yasemin Ilıcalı ile gündem oldu. Ünlü televizyoncunun Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yasemin Ilıcalı ünlü bir markaya ait
kıyafetleri bir giydi bir çıkardı. Ünlü ismin o halleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

marka

Acun Ilıcalı'nın 16 yaşındaki kızı Yasemin Ilıcalı'yı görenler; 'Ne kadar güzelsin', 'Ne kadar büyümüş', 'Güzelliğine hayran kaldım' gibi yorumlar yaptılar.

1

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu.

2

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

3

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşiyle Bali tatilinde! Pozları dikkat çektiEşiyle Bali tatilinde! Pozları dikkat çekti
Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...
Yarı çıplak reklam pozu yasaklandı! 'Aşırı cinselleştirilmiş'Yarı çıplak reklam pozu yasaklandı! 'Aşırı cinselleştirilmiş'
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Yasemin Ilıcalı yaşında
En Çok Okunan Haberler
Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Kulisleri hareketlendiren iddia! 'Kabinede değişiklik olacak' Gidecek ismi de yerine gelecek olanı ayrı ayrı duyurdu…

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Fito ayaklanması! Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam!

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku

Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku

Müstehcen pozlarını hatırlattı! Atakan'dan uyarı

Müstehcen pozlarını hatırlattı! Atakan'dan uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.