Adana'da DEAŞ operayonu!

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON



Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramının 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı.

EK GÖZALTI SÜRESİ



Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslar için ek gözaltı süresi alındı.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA

