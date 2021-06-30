Adana’da dehşet anları! Annesi, ablası ve 4 yeğenini rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45143 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu krizine giren T.K. önce babası Kazım K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken T.K. bıçakla babasını kovaladı. Yaşlı adam kendisini dışarıya atarken T.K. evde bulunan annesi Gülay K., ablası Özge Ç. ve 4 yeğenini rehin aldı. Bunun üzerine baba durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler T.K.’yi sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Şahıs, yaklaşık 1 buçuk saat boyunca evdeki cam, kapı ve bardakları kıran genç kırılan cam parçalarını hem ablasıyla yeğenlerinin hem de kendisini ikna etmeye çalışan polislere fırlattı.

AMCASI VE KUZENLERİ KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

T.K., küfür ederek evdekilere ve kendisine zarar verirken üst katta oturan amcası ve kuzenleri bir taraftan kürekle balkonun demir korkuluklarına vurdu diğer taraftan da kapıyı kırmaya çalıştı.

KURTULAN ÇOCUKLARA MAHALLELİ SAHİP ÇIKTI

Olay yerine gelen özel harekat polislerinin de desteğiyle evin kapısını kıran polisler şahsı gözaltına aldı. Kurtulan çocuklara ise mahalleli sahip çıktı. Sağlık ekipleri de sinir krizi geçiren Özge Ç. ve Gülay K.’yi sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

