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  4. Kadınların kavgası karakolda bitti! Ortalığı birbirine kattılar

Kadınların kavgası karakolda bitti! Ortalığı birbirine kattılar

07.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden kadınlar arasında kavga çıktı. Polis çoğunluğu kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kadınların kavgası karakolda bitti! Ortalığı birbirine kattılar

Olay, Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kafede işletmeci olan kadınlar ile müşteri kadınlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine vatandaşlar polis gelinceye kadar müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafları birbirlerinden ayırarak ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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Hafif şekilde yaralananların olduğu olayda çoğunluğu kadın 10 kişi polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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