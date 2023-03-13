Adana'da okullar açıldı mı? 13 Mart Pazartesi Adana'da okullar açık mı tatil mi? Valilik açıkladı!

Adana'da okulların 13 Mart 2023 Pazartesi günü açık olup olmadığını öğrenmek isteyen veli ve öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası bir süre önce yeni bir açıklamada bulunulmuştu. Valilikten yapılan açıklama ile "Adana'da okullar açıldı mı? 13 Mart Pazartesi Adana'da okullar açık mı tatil mi?" soruları yanıt buldu. İşte detaylar...

ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana'da okullar bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) açılacak.

Yapılan son açıklamaya göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta başladı. Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta açılacak.

13 MART 2023 ADANA'DA OKULLAR AÇILDI MI, TATİL Mİ?

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci 13 Mart'ta ders başı yapacak.

ADANA VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce ilan edildiği gibi tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum."

