SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

28.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maç için geri sayım devam ederken birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maça günler kala birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk futbolunda devrim gibi karar! Yeni MHK Başkanı...Türk futbolunda devrim gibi karar! Yeni MHK Başkanı...
İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray... İngilizler de işin içine girdi! Ne yaptın Galatasaray...
'Burak Yılmaz, Galatasaray'a geri döndü!''Burak Yılmaz, Galatasaray'a geri döndü!'
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor adana demirspor galatasaray maçı galatasaray adana demirspor galatasaray maçı canlı spor toto oynanacak spor tot süper li spor to demirspor galatasaray maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Galatasaray devre arasında bitirecek!

Galatasaray devre arasında bitirecek!

G.Saray maçı öncesi olanlar oldu!

G.Saray maçı öncesi olanlar oldu!

Millilerin rakipleri belli oldu! 2024...

Millilerin rakipleri belli oldu! 2024...

Daha imzası kurumadı! Gidiyor mu?

Daha imzası kurumadı! Gidiyor mu?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.