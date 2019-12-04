Adana'da cinayet sanığının müebbet hapsi istendi

Adana'da elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplayan kişinin ölümüyle ilgili tutuklu sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58282 Sokak'ta 16 Eylül'de kağıt toplayıcısı Ahmed Aşur'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, olaydan sonra katil zanlısı olarak yakalanıp tutuklanan Samet E. ile ilgili olarak "Kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

İddianamede, sanık Samet E'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Samet E, iddianamede yer alan ifadesinde inşaatlarda çalıştığını, atık demirleri toplayıp satarak geçimini sağladığını belirtti.

Ahmed Aşur'u bir evden elinde kovayla çıktığını gördüğünü anlatan Samet E, "Hırsızlık yaptığını sandım, peşinden gittim. Sırtına dokunduğumda beni eliyle itekledi. Kendisine 'sen ne yapıyorsun?' deyince, demir parçasını bana salladı. Daha sonra bisikletine doğru koştu. Ben de peşinden gittim. Yanına yaklaştığım tekrar demir parçası ile bana saldırdı. Elektrikli bisikletine binip giderken kaçmaması için tabancamla bisikletin arka tekerine ateş ettim. Bisiklet duvara çarparak durdu. Yaralandığını sanıp kaçtım. Öldürme gibi bir kastım yoktu, pişmanım." ifadesini kullandı.

İddianamede görgü tanıklarının da ifadeleri yer aldı.

Sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

