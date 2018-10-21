Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (4)

KARDEŞLER, AYNI CENAZE ARACINDA Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cansız bedenleri, evde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tek cenaze aracıyla kuruma getirilen çocukların cansız bedenlerinin, otopsi yapıldıktan sonra yarın toprağa verileceği öğrenildi.

