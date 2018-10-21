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Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 17:51 | Son Güncelleme

KARDEŞLER, AYNI CENAZE ARACINDA Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cansız bedenleri, evde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KARDEŞLER, AYNI CENAZE ARACINDA Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cansız bedenleri, evde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tek cenaze aracıyla kuruma getirilen çocukların cansız bedenlerinin, otopsi yapıldıktan sonra yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (3)Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (3)
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