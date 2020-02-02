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Adana'da otomobil sürücüsünün parasını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil sürücüsünün parasını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Adana'da otomobil sürücüsünün parasını çaldıkları iddiasıyla 2'si kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü Cumali H. (24), arkadaşı Yusuf S. (25) ile Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bekleyen S.T. (28) ve D.G. (20) ile sohbet etmeye başladı.

Bindikleri otomobilde dalgınlığından faydalandıkları sürücü Cumali H'nin cebindeki 3 bin 315 lirayı çaldıkları öne sürülen iki kadın, otoyolda kaçmaya çalıştı.

Yusuf S. ve Cumali H'nin otoyolda kovaladığı kadınlar, çalıların arkasında kendilerini bekleyen erkek arkadaşları E.Ö. (26) ve M.Ş.D'den (17) yardım istedi. Yusuf S. ve Cumali H, olay yerinden uzaklaşarak durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri 4 şüpheliyi merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı.

Cumali H. ve Yusuf S'nin teşhis ettiği zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadınlardan S.T'nin kaçarken bileğini burktuğu için ayağının alçıya alındığı öğrenildi.

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