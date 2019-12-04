Adana'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin, 17 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

