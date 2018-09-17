Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3'ü tutuklu 20 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G, S.K, H.B. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Savunma için söz verilen sanık H.B, ByLock kullanıcısı olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Uzun süredir tutuklu bulunmaktayım. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, dijital verilerin çıktılarının alınması için bilirkişiye verilmesi, eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ilişkin karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıklar M.G, S.K. ve H.B'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla tahliyelerine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

