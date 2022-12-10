Adanalı dizisinin afeti komiser Esra son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Adanalı dizisi bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Sevilen nostaljik dizilerden biri olan Adanalı da güzel komiser Esra’ya Ebru Şam hayat veriyordu. Adanalı dizisi ile akıllara kazınan Ebru Şam şimdilerde güzelliğine güzellik kattı.

Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Adanalı ile yakışlanşmasıyla çok konuşulan Esra’yı canlandıran Ebru Şam, Almanya doğumludur.

16 yaşında bir ajansa kayıt olan güzel oyuncu 1990 doğumludur.

2009 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Türkiye'yi Miss Worl 2009' da temsil etmiştir.

Ebru Şam’ın oynadığı diziler arasında Adanalı, Doktorlar ve Gecekondu bulunuyor.





