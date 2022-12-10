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  4. Adanalı dizisinin afeti komiser Esra son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Adanalı dizisinin afeti komiser Esra son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

10.12.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen dizilerinden biri olan Adanalı’da komiser Esra karakterine hayat veren Ebru Şam yıllara meydan okunuyor. Oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, İdil Fırat, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı dizisinde Esra karakterini canlandıran Şam’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Adanalı dizisinin afeti komiser Esra son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Adanalı dizisi bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Sevilen nostaljik dizilerden biri olan Adanalı da güzel komiser Esra’ya Ebru Şam hayat veriyordu. Adanalı dizisi ile akıllara kazınan Ebru Şam şimdilerde güzelliğine güzellik kattı.

adanalı

Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Adanalı ile yakışlanşmasıyla çok konuşulan Esra’yı canlandıran Ebru Şam, Almanya doğumludur.

adanalı-esra

16 yaşında bir ajansa kayıt olan güzel oyuncu 1990 doğumludur.

esra

2009 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Türkiye'yi Miss Worl 2009' da temsil etmiştir.

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Ebru Şam’ın oynadığı diziler arasında Adanalı, Doktorlar ve Gecekondu bulunuyor.

adana

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