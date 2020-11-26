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Adı bile ürpertiyor! Genç kadınlar güzellik uğruna...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diş hekimleri, 'mükemmel gülümseme' için hiçbir sorunları yokken dişlerini törpülettiren genç kadınların, 40 yaşından sonra protezlere ihtiyaç duyacağını söylüyor.

Adı bile ürpertiyor! Genç kadınlar güzellik uğruna...

TikTok kullanıcılarının "mükemmel gülümseme" için dişlerini törpüleme deneyimlerini paylaşan bir trend var. Bazıları kaplamaya başlıyor ve bazıları her 10 ila 15 yılda bir değiştirilmesi gereken tam bir kron seti alıyor. Ancak diş hekimleri dişleri tehlikeye atabileceğinden bunu genç insanlar için önermiyor.

Londra merkezli bir diş hekimi olan Dr. Shaadi Manouchehri, TikTok'ta genç bir influencer'ın "kaplama vlog'unun" videosuna yorum yaparken '40 yaşına kadar protez yaptıracak' dedi.

Diş hekimleri, gençleri diş estetiği yaptırmadan önce düşünmeye ve araştırmaya davet ediyor. Doktor,' bilinsizce yapılan işlemler yaşlarının erken dönemlerinde gülümsemelerine mal olabilir ve 40'lı yaşlarında protezlere ihtiyaç duymaları anlamına gelebilecek onarılamaz hasara neden olabilir. Kaplamalar ve kronlar arasında önemli bir fark var' diye konuşuyor.

GENÇ YAŞTA DİŞLERİNİZİ KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Bir diş hekimi olan Dr. Zainab Mackie, TikTok'ta 'Kaplama yaptığınızda, dişinizin çoğu hala oradadır, sadece bir kısmı tıraş edilmektedir" dedi. 'Kron yaptığınızda ise dişleriniz büyük oranda tıraş edilir. Genç yaşta agresif kron yaptırmak, dişlerinizde kalıcı hasara neden olabilir, onları birkaç kez değiştirmeye, kök kanallarına ve sonunda bu dişleri tamamen kaybetmeye neden olabilir. Kron çürük ve kırılmış dişler yapılmalı' şeklinde konuştu.


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