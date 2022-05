Adı gündemden düşmüyor! Twitter CEO'su Parag Agrawal: "Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız"

Elon Musk, tüm dünyada yankı uyandıran Twitter anlaşmasının geçtiğimiz günlerde askıya alındığını duyurmuştu. Sosyal medya platformu için 44 milyar doları gözden çıkaran Musk yaptığı duyuruda, "Twitter anlaşması, sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." demişti. Ünlü milyarder, bu duyurunun hemen ardından ise "hala satın almakta kararlıyım" mesajı paylaşmıştı. Karar sonrası Twitter'ın yönetim katının neler düşündüğü ise büyük merak konusuydu. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Twitter CEO'su Parag Agrawal askıya alma kararının ardından bazı açıklamalarda bulunarak bu yönde bazı bilgiler paylaştı.

Agrawal, bir dizi tweet atarak Elon Musk'ın satın alma anlaşmasının suya düşebilme ihtimalini kabul etti. Agrawal, “Anlaşmanın tamamlanmasını beklerken, tüm senaryolara hazırlıklı olmamız ve her zaman Twitter için doğru olanı yapmamız gerekiyor" dedi.

Twitter'ın CEO'su, şimdilik Twitter'ı yönetmekten ve işletmekten sorumlu olduğunu ve son değişikliklerinin daha güçlü bir Twitter oluşturmayı ve maliyetleri yönetmeye yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

A lot has happened over the past several weeks. I’ve been focused on the company and haven't said much publicly during this time, but I will now.