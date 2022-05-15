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  4. Adı gündemden düşmüyor! Twitter CEO'su Parag Agrawal: "Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız"

Adı gündemden düşmüyor! Twitter CEO'su Parag Agrawal: "Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız"

15.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın adı, iki kritik ismin şirketten kovulması ve Elon Musk'ın yerine başka bir isim baktığı iddiasıyla gündeme girmişti. Agrawal, Musk ile olan anlaşmanın geçici olarak askıya alınmasının ardından ise çarpıcı sözler sarf ederek anlaşmanın suya düşme ihtimaline açık kapı bıraktı.

Adı gündemden düşmüyor! Twitter CEO'su Parag Agrawal: "Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız"

Elon Musk, tüm dünyada yankı uyandıran Twitter anlaşmasının geçtiğimiz günlerde askıya alındığını duyurmuştu. Sosyal medya platformu için 44 milyar doları gözden çıkaran Musk yaptığı duyuruda, "Twitter anlaşması, sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." demişti. Ünlü milyarder, bu duyurunun hemen ardından ise "hala satın almakta kararlıyım" mesajı paylaşmıştı. Karar sonrası Twitter'ın yönetim katının neler düşündüğü ise büyük merak konusuydu. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Twitter CEO'su Parag Agrawal askıya alma kararının ardından bazı açıklamalarda bulunarak bu yönde bazı bilgiler paylaştı.

TWITTER CEO'SU PARAG AGRAWAL'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Agrawal, bir dizi tweet atarak Elon Musk'ın satın alma anlaşmasının suya düşebilme ihtimalini kabul etti. Agrawal, “Anlaşmanın tamamlanmasını beklerken, tüm senaryolara hazırlıklı olmamız ve her zaman Twitter için doğru olanı yapmamız gerekiyor" dedi.

Twitter'ın CEO'su, şimdilik Twitter'ı yönetmekten ve işletmekten sorumlu olduğunu ve son değişikliklerinin daha güçlü bir Twitter oluşturmayı ve maliyetleri yönetmeye yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

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"BİR BAHANE OLARAK KULLANMAYACAĞIM" MESAJI

Agrawal, geçtiğimiz günlerde Twitter'ın üst yöneticileri Kayvon Beykpour ve Bruce Falck'ın ayrıldıklarını ve şirkette işe alımları durdurduğunu duyurmuştu.

Agrawal attığı tweet'lerden birinde ise "Şirketin sağlığı adına önemli kararlar almaktan kaçınmak için anlaşmayı bir bahane olarak kullanmayacağım" dedi.

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sosyal medya Elon Musk
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