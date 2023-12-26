Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir set hallerini paylaştı! Derin göğüs dekoltesi dikkat çekti

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle çok konuşuluyor. Dizisi final için gün sayan Özdemir setten karelerini takipçileriyle paylaştı.

Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren ünlü ismin setten pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Demet Özdemir'e; 'Çok güzelsin', 'Güzelliğim', 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Kariyerine dans ederek başlayan Demet Özdemir, Bengü’nün dans ekibinde yer aldı. Anadolu Efes ve Flash TV'de de dansçılık yapan Özdemir daha sonra reklamlarda rol aldı.

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki iddialı sahneleri ile adından söz ettiren güzel isim oyunculuğa ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile adım attı.

Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir de bulunuyor.









