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Adıyaman'da "Uçak düştü" paniği! Vatandaşlar telefona sarıldı

20.10.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Havalimanında tatbikat için yakılan dev uçak maketinden yükselen alev ve dumanı gören vatandaşlar, gerçek uçağın düştüğünü zannetti.

Adıyaman'da "Uçak düştü" paniği! Vatandaşlar telefona sarıldı

Adıyaman Havalimanı’na inmek üzere olan bir yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü. Tatbikat için hazırlanan dev uçak maketi, bir anda ateş topuna döndü. Enkaz bölgesine ise çok sayıda itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ve havalimanı görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki motoru ve kanatları alev alan uçağa köpüklü su sıktı. Söndürülen yangın sonrasında yine itfaiye ekipleri tarafından uçak içerisinde bulunan 74 yolcu tek tek bulundukları yerden çıkarıldı. Uçakta yaralanan 9 kişi ambulanslara alınarak hastanelere sevk edilirken hayatını kaybeden 3 kişi ise ceset torbalarına konularak morga gönderildi. Olay yerinde bulunan ekipler, kaza esnasına uçaktan dışarı fırlayan bir yolcuyu ise uçağın yakınlarında yaralı halde buldu. Bulunan yaralı yolcu, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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VATANDAŞLAR GERÇEKTEN UÇAK DÜŞTÜĞÜNÜ ZANNETTİ

Ekipler uçağın bulunduğu bölgeye doğru hareket ederken havalimanı civarındaki köylerde yaşayan ve yanan maketi gören vatandaşlar ise gerçekten uçak düştü zannederek, acil yardım hatlarını aradı. Vatandaşlar çektikleri görüntüleri polis, jandarma ve 112 gibi kurumların haber merkezlerine atarak, uçk düştü ihbarında bulundu.

Yetkililerin arayan vatandaşlara tatbikat olduğunu anlatması üzerine ise vatandaşlar rahat nefes aldı

DEV MAKET UÇAĞA ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN İSMİ VERİLDİ

Havalimanı personelleri tarafından kalıcı olarak demirden yapılan dev uçak maketine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın ismi verildi. Havalimanı çalışanları tarafından yapılan ve havalimanı sınırları içerisine sabitlenen Özdemir Bayraktar’ın isminin verildiği yolcu uçağı maketi, bundan sonra tatbikatlarda kullanılacak.

Gerçekleştirilen tatbikata Adıyaman Havalimanı Müdürü Mahmut Atalay ve havalimanı yöneticileri ile personelleri de katıldı. (İHA)

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