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Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali'nde ortalık karıştı: 1'i ağır 4 yaralı

23.09.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali kapsamından düzenlenen konserde ortalık karıştı. Şarkıcı Tuğçe Kandemir'in sahne aldığı konserde iki ayrı kavga çıktı. Festivale katılanlara korku dolu anlar yaşatan kavgalarda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın ardından festival alanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali'nde ortalık karıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen Tuğçe Kandemir’in konseri esnasında alanda bulunan bir grup şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar birbirine bıçakla saldırdı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Konserin devam ettiği esnada konser alanında yine iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Burada çıkan kavgada ise bir kişi koluna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

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Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Konser bitimine yakın ise iki kişi bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan her iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Konserde çıkan olaylardan dolayı yaralanan 1’i ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga festival
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