Adıyaman Kahta’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahraman Karakoca’nın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Şükrü Köse idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile beraberlerinde bulunan yolcular Leyla Karakoca, Cemile Karakoca ve Besi Özer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

