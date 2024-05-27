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    Vücudunun güzel kokmasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.05.2024 15:51
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    Gün boyu taze ve hoş kokmak, özgüveninizi artırmanın yanı sıra sosyal ilişkilerinizde de olumlu etkiler yaratır. Vücudunuzun güzel kokmasını sağlamak için basit ama etkili adımlar atabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak ve çevrenizde olumlu bir izlenim bırakmanızı sağlayacak üç temel ipucunu haberimizde derledik.

    Güzel kokmak, hem kendimizi iyi hissetmemizi sağlar hem de çevremizde olumlu bir etki bırakır. Ancak, günlük yaşamın koşturmacası içinde bazen bu konuda yeterince özen göstermeyi unutabiliriz. İşte vücudunuzun her zaman güzel kokmasını sağlamak için uygulayabileceğiniz üç pratik ve etkili yöntem...

    GÜZEL KOKMANIN 3 SIRRI

    koku

    1) Pamuklu giysiler tercih et. Pamuk, emici ve nefes alabilen doğal bir elyaftır. Bu yüzden pamuktan yapılmış giysiler cildinin nefes almasını sağlar.

    koltuk altı tüy

    2) Koltuk altını kuru tut. Bakteriler vücudun kuru bölgelerinde üremekte zorlanırlar. Koltuk altlarını düzenli olarak tıraş etmek de bakteri birikimini önler ve ter ile kokuyu azaltır.

    ananas

    3) Turunçgiller; ananas, elma, çilek ve portakal gibi meyveler ve meyve sularını tüketmek de vücudun güzel kokmasını sağlar.

    Vitrin


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