Vücudunun güzel kokmasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!

Güzel kokmak, hem kendimizi iyi hissetmemizi sağlar hem de çevremizde olumlu bir etki bırakır. Ancak, günlük yaşamın koşturmacası içinde bazen bu konuda yeterince özen göstermeyi unutabiliriz. İşte vücudunuzun her zaman güzel kokmasını sağlamak için uygulayabileceğiniz üç pratik ve etkili yöntem...

GÜZEL KOKMANIN 3 SIRRI

1) Pamuklu giysiler tercih et. Pamuk, emici ve nefes alabilen doğal bir elyaftır. Bu yüzden pamuktan yapılmış giysiler cildinin nefes almasını sağlar.

2) Koltuk altını kuru tut. Bakteriler vücudun kuru bölgelerinde üremekte zorlanırlar. Koltuk altlarını düzenli olarak tıraş etmek de bakteri birikimini önler ve ter ile kokuyu azaltır.

3) Turunçgiller; ananas, elma, çilek ve portakal gibi meyveler ve meyve sularını tüketmek de vücudun güzel kokmasını sağlar.





