Mersin'de 10 kişinin öldüğü feci kazada yeni gelişme! Otobüs şoförü tutuklandı

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.



Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor.



Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



VALİ PEHLİVAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





