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  4. Adnan Oktar cezaevinde tehdit yağdırdı! Örgüt üyesinden çok çarpıcı 'Rusya' itirafı

Adnan Oktar cezaevinde tehdit yağdırdı! Örgüt üyesinden çok çarpıcı 'Rusya' itirafı

29.07.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liderliğini Adnan Oktar'ın yürüttüğü suç örgütü cezaevinde adım adım çözülüyor. Örgüt üyeleri birer birer etkin pişmanlıktan yararlanmak isterken Adnan Oktar'ın bu kişileri tehdit ettiği iddiası ileri sürüldü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerden biri olan tutuklu şüpheli Orkun Şimşek, örgütün başlıca para kaynağının Rusya olduğunu söyledi.

Adnan Oktar cezaevinde tehdit yağdırdı! Örgüt üyesinden çok çarpıcı 'Rusya' itirafı

Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında 2018'den beri aranırken kardeşi Erol Şimşek ile birlikte tutuklanan Orkun Şimşek cezaevinde etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurarak dilekçe verdi. Başsavcılığa verdiği ifadesinde Şimşek, Adnan Oktar'ın örgüt üyelerine tehdit içerikli faks çektiğini öne sürdü. Şimşek ayrıca etkin pişmanlık adımı nedeniyle örgüt tarafından baskıya maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

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SAKLANIRKEN OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Adnan Oktar ve 14 kişiye verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 12 Nisan 2023 tarihinde onanmıştı. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2018'den bu yana aranan Erol Şimşek ve Orkun Şimşek kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. tutuklanmıştı. Cezaevinde Orkun Şimşek savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdi. 

ADNAN OKTAR TEHDİT EDİYOR İDDİASI

Orkun Şimşek, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün yapılanması ve yakın süreçteki faaliyetleri hakkında bilgi vererek etkin pişmanlık kanunlarından yararlanmak istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Orkun Şimşek, örgütün yapılanmasını, cezaevinde bulunan kişilerin etkin pişman olmaması için bizzat Adnan Oktar tarafından tehdit içerikli fakslar gönderildiği söyledi. Kendisinin etkin pişman olacağının örgüt tarafından öğrenilmesi üzerine baskıya maruz kaldığını belirtti.

BAŞLICA PARA KAYNAĞI RUSYA

Örgüt hakkında detaylara da yer veren Orkun Şimşek, Rusya başta olmak üzere para kaynağı sağladığı ülkelerdeki yapılanması, turnike sistemi ve avukatlar üzerinden cezaevinden örgütün nasıl yönetildiği hakkında bilgiler verdi.

ÖRGÜT CEZAEVİNDEN ÇÖZÜLÜYOR

Örgütün güncel yapılanması ile alakalı olarak şu an cezaevinde olan üç önemli ismin daha etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. 

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Rusya Adnan Oktar

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