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Suriyeliler bu tarihten sonra başvuramayacak: İçişleri'nden uyarı geldi! İstanbul için yeni adım

29.07.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli sığınmacıların en yoğun olarak yaşadıkları illerden olan İstanbul için yeni bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan başka ilde kayıtlı olup da İstanbul'da ikamet eden Suriyelilere geri dönmeleri gerektiği yönünde uyarı geldi. Açıklamada Suriyelilerin başvurabilecekleri son tarih de yer aldı.

Suriyeliler bu tarihten sonra başvuramayacak: İçişleri'nden uyarı geldi! İstanbul için yeni adım

İstanbul dışında bir ilde kayıtlı olmasına rağmen İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancılara 24 Eylül'e dek süre tanındı. Deprem bölgesindeki illerden gelen Suriyelilerin ise ikinci bir duyuruya dek kalmalarına izin verildi.

BAŞVURANLARA BELGE VERİLECEK

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir.

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11 İLDEN GELEN SURİYELİLER İKİNCİ DUYURUYA KADAR KALABİLECEK

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir."

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(DHA)

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İstanbul suriyeliler

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