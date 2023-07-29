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  4. Öç almaya elinde taramalı tüfekle geldi! Hamileyken düşük yapan kadının akrabaları dükkanda saldırmıştı

Öç almaya elinde taramalı tüfekle geldi! Hamileyken düşük yapan kadının akrabaları dükkanda saldırmıştı

29.07.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde esnaf M. Ö., hamile Cansel Dursun'u darbedip kadının düşük yapmasına neden olmuştu. Dursun'un akrabalarının intikam görüntüleri bugün ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayın görüntülerinde Dursun'un akrabalarından ikisinin dönerci dükkanında M. Ö.'ye ateş açtığı, birinin ise döner bıçağıyla iş yerine saldırdığı görülüyor. Taraflar arası husumet bununla da sona ermedi, saldırıyı M. Ö.'nün akrabaları karşılıksız bırakmadı.

Öç almaya elinde taramalı tüfekle geldi! Hamileyken düşük yapan kadının akrabaları dükkanda saldırmıştı

Hamile Cansel Dursun'u darbettikten sonra Dursun'un akrabaları tarafından dönerci dükkanında saldırıya uğrayan M. Ö.'nün akrabaları da saldıran şahısların dükkanını taramalı tüfekle bastı. O anlar da kameraya yansıdı. İşte olayın yeni görüntüleriyle tüm detayları...

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AKRABALARI ÖÇ İÇİN GELDİ

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf M. Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti.

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Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen 3 şahıs, dönerci dükkanına giderek M. Ö'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan M. Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Z. O. yaralandı.

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Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan M. Ö. ile topuğundan yaralanan Z. O.'yu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bir kişiyi 2 tabanca ile birlikte yakaladı.

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2 KİŞİ TABANCA İLE BİR KİŞİ İSE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Olaya ilişkin görüntüler bugün ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin elinde tabanca, bir kişinin ise elinde döner bıçağı ile M. Ö.'nün dükkanına saldırdığı görülüyor.

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Dönerci dükkanında bulunan 3 kişi, kurşunlardan kendini yere atarak kurtarmaya çalıştığı görüldü. Dönerci dükkanını kurşun yağmuruna tutan şahıslar, daha sonra motosikletle olay yerinden ayrıldı.

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YARALANAN DÖNERCİNİN YAKINLARI KARŞI TARAFIN İŞ YERİNİ BASTI

Yaralanan dönercinin yakınları ise olayı gerçekleştiren Cansel Dursun'un yakınlarının iş yerini bastı. Elinde taramalı tüfekle geldiği görülen bir şahıs, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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düşük yapmak hamile kadın

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