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Almanya'dan gelen kiracı 'Benim' diye kandırdığı binayı yıktırdı! Ailesinin evine yerleşti, ev sahibinin kabusu oldu

29.07.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesinde vakfa ait bir evin sahibi olan kadının evi karşılıksız olarak kiraya verdiği yaşlı çift hayatını kaybetti, çiftin Almanya'daki kızları Irma T. gelip eve yerleşince iş sarpa sardı. Maddi durumu ailesinden daha iyi olduğu belirtilen Irma T., evden çıkmayı kabul etmedi. Üstelik evden çıkmasının istenmesine öfkelenen Irma T. evin varını yoğunu hurdacılara satıp sonra da belediyeye evi yıktırdı. Ev sahibi, evin olması gereken alanı görünce hayatının şokunu yaşadı.

Almanya'dan gelen kiracı 'Benim' diye kandırdığı binayı yıktırdı! Ailesinin evine yerleşti, ev sahibinin kabusu oldu

Ailesi hayatını kaybedince Almanya'dan gelip ailesinin karşılıksız oturduğu eve yerleşen Irma T. ile ev sahibi anlaşamayınca Irma T. ortalığı birbirine kattı. Komşuların anlattığına göre mahallede herkese evin kendisine ait olduğunu söyleyen Irma T., belediyeye de aynı yalanı söyleyerek evin yıkılmasını istedi. Belediye evi yıktı ve alana çocuk parkı yapıldı. İşte hayretler içinde bırakan olayın detayları...

AİLESİNİN EVİNE YERLEŞTİ

Atv Haber'de yer alan habere göre; olaylar yıllar önce vakıflardan uzun süreliğine bir ev kiralayan kadının o evi maddi durumu iyi olmayan bir çifte karşılıksız olarak vermesiyle başladı. Yaşlı çift hayatını kaybedince Almanya'daki kızları Irma T. gelerek eve yerleşti. Ancak onun maddi durumu iyiydi.

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Ev sahibi

'BİNA BENİM' DEDİ, BELEDİYEYE YIKTIRDI

Yeni kiracı Irma T. evden çıkmak bir yana, binanın kendisine ait olduğunu iddia etti.

İddiaya göre ev sahibi Irma T.'nin evden çıkmasını söyledi ancak Irma çıkmayıp öfkelendi. Sonrasında evin kapılarını, pencereleri söküp hurdacıya sattı.

Irma T., hızını alamayıp belediyeye evin kendisine ait olduğunu söyledi ve evin hasarlı olduğunu belirterek yıkılmasını istedi. Belediye ekipleri de evi yıkarak buraya park yaptı.

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EVİNİN OLMASI GEREKEN YERDE YELLER ESİYORDU

Şile'de yaşayan kadın ise Fatih'teki evine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı; ortada ne ev vardı ne de eşyalar.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi

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