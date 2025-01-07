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  4. AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

07.01.2025 08:04
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Milliyetçi Hareket Partisi son dönemde Türkiye'nin siyasi, sosyal gündemini belirlemeye devam ediyor. MHP lideri Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'ın umut hakkından yararlanması konusundaki sözleri herkesi şaşırtmıştı. DEM Parti heyeti önce İmralı ile sonra Bahçeli ile görüştü. Af bekleyenleri heyecanlandıran haber yine MHP'den geldi! Af çıkacak mı?

AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

MHP kanadının uzun zamandır bir infaz yasası beklentisinin olduğu siyaset kulislerinde konuşuluyordu. AK Parti'nin af meselesine çok sıcak yaklaşmadığı da bir gerçek, MHP genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, af konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

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GENEL AF GELİYOR MU? MHP'DEN FLAŞ ÇIKIŞ

İnfaz kanununun çok fazla değiştinini bu nedenle hesaplamalarda çelişkiler yaşandığını belirten MHP genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, doktor ve adli tıp raporlarıyla infazların ertelenebileceğini belirtti.

"ADLİ TIP RAPORLARIYLA İNFAZLAR ERTELENMELİ"

"İnfaz kanunu çok fazla değişti ve yamalı bohça haline geldi! İnfaz hesaplamalarında çelişkiler yaşandı. Yeni bir infaz yasası hatta yeni bir anayasa yapılmalı, özellikle yaşlı, hasta ve tek başına hayatını devam ettirmekte zorlanan kişilerin doktor ve adli tıp raporlarıyla infazları ertelenmeli!

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Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İnfaz erteleme öneriniz FETÖ ya da diğer örgüt suçları için de geçerli mi?" sorusuna da yanıt verirken;

"Hukuk evrenseldir. Adalet herkes için eşit uygulanmalıdır. Görüşlerim hiçbir inanç, parti, görüş veya ideolojiyi dışarıda bırakmadan geçerlidir. Fakat bu konuda doktor ve adli tıp raporu şart." ifadelerini kullandı.

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Bazı suçlarda infaz indirimi öngören ve denetimli serbestlik süresinin geçici olarak 3 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasalaşan düzenlemeyle, koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesinin yolu açıldı.

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