AFAD açıkladı! İşte ülke genelindeki yangınlarda son durum

AFAD'dan, Manavgat başta olmak üzere, Mersin, Osmaniye, Adana ve Muğla'da devam eden yangınlara ilişkin açıklama geldi.

Önceki gün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildiği vurgulandı. Yangından Seki, Kalemler, Dikmen, Bucakşeyhler, Oymapınar, Tilkiler, Evrenleryavşı, Saraçlı, Aşağıışıklar, Hocalı, Gebece, Hocalar ve Çardak olmak üzere 13 mahallenin yoğun olarak etkilendiğini ve buraların tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Yavrudoğan, Çeltikçi, Ulukapı, Uzunkale, Taşkesiği, Güzelyalı, Belenobası, Hacıali, Karaöz, Sülek, Salkımevler, Demirciler, Karavca, Çayyazı, Yukarıışıklar, Yeniköy, Sarılar, Yaylaalan ve Şişeler'in yer aldığı 22 mahallenin ise kısmi olarak etkilendiği belirtildi.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) alınan bilgiye göre yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 271 kişinin de etkilendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangından etkilenen 73 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 30 ambulans, 12 UMKE ve 1 mobil komuta aracı ile 136 sağlık personeli sevk edilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi'nde kısmi tahliye gerçekleştirilmiş olup, 10 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledilmiştir. Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir AFAD il müdürlüklerinden 48 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Samsun illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 230 personel, 17 arazöz, 42 itfaiye aracı, 13 su tankeri ve 1 öncü araç bölgeye sevk edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesinden 450 personel ile 75 itfaiye aracı, DSİ’den 1 dozer, 3 ekskavatör, 7 vidanjör ve 1 kepçe çalışmalara destek vermektedir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangından 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 22 muz serası, 15 sebze serası, 360 arı kovanı ve 15 bin dekar tarım alanı zarar görmüştür."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personelin 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, Manavgat merkezde bulunan KYK yurdunda 73 afetzedenin barındırıldığı aktarıldı.

Türk Kızılay tarafından, 91 personel ile 4 tır ve 4 ikram aracı görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Yangın nedeniyle 35 mahallede enerji kesintisi meydana gelmiştir. 12 mahalleye tedbir amaçlı olarak elektrik verilmemektedir." denildi.

MERSİN ORMAN YANGINI

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde önceki gün meydana gelen yangına ise 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale edildiği açıklandı. Mersin AFAD İl Müdürlüğünden 14 personel ve 5 aracın bölgede görevlendirildiği dile getirilen açıklamada, "Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 5 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 3 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Afyonkarahisar’dan yapılan çalışmalara destek vermek üzere personel, araç ve ekipman yönlendirilmiştir." bilgisi verildi.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre yangından 34 kişinin etkilendiği, 19 kişinin tedavisine de devam edildiği, Sağlık Bakanlığı tarafından 86 sağlık personeli ile 27 ambulansın bölgede görevlendirildiği vurgulandı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşağı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3 bin 466 hane, 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şu an için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık’ta 135, Gülnar’da 668, Bozyazı’da 60 ve Silifke’de 762 kişilik olmak üzere toplamda 1625 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Aydıncık’ta 35, Silifke’de 306 olmak üzere toplam 341 vatandaşımıza barınma imkanı sağlanmaktadır. Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 14 personel ve 7 araç görevlendirilmiştir. Yangınlar nedeni ile 272 trafoda elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bölgede, Türk Kızılay tarafından 100 kişilik kumanya dağıtılmış, 800 kumanya alana sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 personel görevlendirilmiş olup saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir."

OSMANİYE ORMAN YANGINI

Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkisi ve Karacalar mevkiinde önceki gün iki ayrı orman yangını meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yangınlara 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracı ile müdahale edildiği bildirildi.

Osmaniye AFAD İl Müdürlüğünden 4 personel ve 1 aracın bölgede görevlendirildiği duyurulan açıklamada, "AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Aksaray, Nevşehir, Diyarbakır ve Kırıkkale valiliklerinden bölgeye 58 personel ile 13 su tankeri, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 iş makinası, 1 tır, 1 kamyon, 1 öncü ve 1 4x4 araç sevk edilmiştir." bilgisi verildi.

Karacalar mevkiindeki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şu an için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edilmiştir. Aslantaş Gençlik Kampı’nda bulunan 173 öğrenci, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilerek Kadirli KYK Yurduna yerleştirilmiştir."

ADANA ORMAN YANGINI

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Adana’da 21 alanda orman yangını meydana geldiği, yangınlara 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatör ile müdahale edildiğine dikkat çekildi. Söndürme çalışmalarının Aladağ, Kozan ve Kadirli bölgelerinde sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Meydana gelen yangından 10 vatandaşımız etkilenmiş olup, 8 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığından 27 personel ile 8 ambulans ve 1 UMKE aracı bölgeye sevk edilmiştir. Adana AFAD İl Müdürlüğünden 18 personel ve 4 araç bölgede görevlendirilmiştir. Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Gökgöz, Kuytucak ve Velicanlı mahallelerinden 2 bin 705, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinden ise 617 olmak üzere toplam 3 bin 322 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan Kızlarsekisi mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaşımız kurtarılmıştır. Türk Kızılay tarafından bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde 1000 kişi/öğün kumanya dağıtımı planlanmıştır."

MARMARİS'TEKİ YANGIN

Dün Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahalleleri ile Milas ilçesi Kuyucak mahallesi ve Köyceğiz Asartepe bölgelerinde ormanlık alanda da yangınlar meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Muğla il genelinde meydana gelen yangınlarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 49 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 35 vatandaşımızın tedavilerinin devam ettiği, 3 kişinin taburcu edildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Barınma amacıyla Menteşe ilçesinde 2 bin, Milas ilçesinde 168 ve Marmaris ilçesinde 25 kişilik kapasite hazırlandığı bildirilen açıklamada, Osmaniye Mahallesi 160 hane olarak Orhaniye Mahallesi'ne, Bayır Mahallesi'nin ise 300 hane olarak Selimiye Mahallesi'ne tahliye edildiği açıklandı. Muğla genelinde meydana gelen yangınlar nedeni ile 56 trafoda elektrik kesintisinin meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmaris Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki yangına AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, 112 ve STK’lerden toplam 374 personel, 5 helikopter, 41 arazöz, 15 su tankeri, 8 iş makinası, 15 ambulans, 3 araç ve 15 UMKE ekibi ile müdahale edilmektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu itfaiyelerinden 114 personel ve 19 araç sevk edilmiş, Denizli Büyükşehir itfaiyeden 1 arazöz, 1 su tankeri, 112’den 9 personel ve 3 ambulans bölgeye sevk edilmiştir. Marmaris İçmeler bölgesinde, yangın başlamadan önce ormanlık alana giren 5 vatandaşımız UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden alındıkları aktarılmıştır. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.

Milas Kuyucak Mahallesi'ndeki yangına AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve STK’lerden toplam 98 personel, 1 helikopter, 10 arazöz, 9 itfaiye aracı, 14 su tankeri ve 3 araç ile müdahale edilmektedir. Kuyucak Mahallesi'nde bulunan otelden 50 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Köyceğiz Asartepe bölgesindeki yangına 20 personel, 4 arazöz ve 2 araç ile müdahale etmektedir. Muğla Seydikemer’de çıkan yangına Burdur ilimizden 4 arazöz sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum; 79 orman yangınından 66’sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz" denildi.

AA

