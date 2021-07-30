Son dakika: Manavgat'ta yeni orman yangını! Alevler yükseliyor

Manavgat'taki büyük yangın üçüncü gününe girdi. Yangının büyük çoğunluğu kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde gelen haber endişelendirdi.

DHA muhabiri Alparslan Çınar canlı yayında yaptığı açıklamada Manavgat'ta Salur Mahallesi'nde alevlerin yeniden yükselmeye başladığını aktardı.

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

DHA muhabiri Alparslan Çınar "Sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda Manavgat'ın sakin bir gün geçirdiğini söylemiştik ancak biraz önce Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı ve 2 yangın söndürme uçağı görüyorum. Bu noktaya müdahale ediliyor. Bu dağ sırası boyunca 6 noktadan dumanın yükseldiğini görüyorum. Kozalaklar patlayıp 200 metreye kadar saçılabiliyor. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, bir camiyi görüyoruz, tam da o noktada Salur Mahallesi'ni görüyoruz. Henüz o mahallenin boşaltılmadığı bilgisi var." dedi.

Çınar, ayrıca Manavgat'taki son durumla ilgili "34 mahalle yangından etkilenmişti, 18 mahalle tahliye edilmişti. Sabotaj iddiasıyla ilgili jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün sakin bir gün bekliyoruz dedik ama yeni bir noktada yeni yangın başladı." ifadesini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada "Antalya şu an Manavgat bölgesinde Hocalar tarafında tüten odaklarımız var, Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz." ifadelerini kullandı.

YANIKLAR OLUŞTU! İLK MÜDAHALEYİ KENDİ YAPTI

Öte yandan havadan ve karadan müdahalelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, alevlerden dolayı vücudunda yanık oluşan bir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip göreve devam etti.



