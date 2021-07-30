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  4. Son dakika: Manavgat'ta yeni orman yangını! Alevler yükseliyor

Son dakika: Manavgat'ta yeni orman yangını! Alevler yükseliyor

30.07.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Manavgat'ta Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı. DHA muhabiri Alparslan Çınar canlı yayında yaptığı açıklamada "Kozalaklar patlayıp 200 metreye kadar saçılabiliyor. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Henüz o mahallenin boşaltılmadığı bilgisi var." dedi.

Manavgat'taki büyük yangın üçüncü gününe girdi. Yangının büyük çoğunluğu kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde gelen haber endişelendirdi.

DHA muhabiri Alparslan Çınar canlı yayında yaptığı açıklamada Manavgat'ta Salur Mahallesi'nde alevlerin yeniden yükselmeye başladığını aktardı.

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

DHA muhabiri Alparslan Çınar "Sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda Manavgat'ın sakin bir gün geçirdiğini söylemiştik ancak biraz önce Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı ve 2 yangın söndürme uçağı görüyorum. Bu noktaya müdahale ediliyor. Bu dağ sırası boyunca 6 noktadan dumanın yükseldiğini görüyorum. Kozalaklar patlayıp 200 metreye kadar saçılabiliyor. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, bir camiyi görüyoruz, tam da o noktada Salur Mahallesi'ni görüyoruz. Henüz o mahallenin boşaltılmadığı bilgisi var." dedi.

yangın

Çınar, ayrıca Manavgat'taki son durumla ilgili "34 mahalle yangından etkilenmişti, 18 mahalle tahliye edilmişti. Sabotaj iddiasıyla ilgili jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı.

Manavgat'taki yangında son durum!Manavgat'taki yangında son durum!

Bugün sakin bir gün bekliyoruz dedik ama yeni bir noktada yeni yangın başladı." ifadesini kullandı.

antalya

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BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada "Antalya şu an Manavgat bölgesinde Hocalar tarafında tüten odaklarımız var, Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz." ifadelerini kullandı.

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YANIKLAR OLUŞTU! İLK MÜDAHALEYİ KENDİ YAPTI

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Öte yandan havadan ve karadan müdahalelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, alevlerden dolayı vücudunda yanık oluşan bir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip göreve devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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