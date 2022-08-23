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AFAD duyurdu! Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem

23.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydan geldi. 16.11'de gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu duyuruldu.

AFAD duyurdu! Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde saat 16.11'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

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deprem Erzurum afad
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