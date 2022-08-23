AFAD duyurdu! Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydan geldi. 16.11'de gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu duyuruldu.
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