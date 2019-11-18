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Afganistan'da oyların yeniden sayılmasına adaylardan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah: - "Oyların yeniden sayılmasına karşıyız. Bu işlemi durdurmak için elimizden gelen her şeyi yasal yollarla yapmaya hazırız" - Cumhurbaşkanı adaylarından Rahmatullah Nabil: - "Yolsuzlukla bu seçimi kimsenin kazanmasına asla müsaade etmeyiz. Oyların yeniden sayılması da seçime tekrar hile karıştırmak anlamına geliyor. Oyların yeniden sayımını kabul etmiyoruz"

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanması için oyların yeniden sayılması kararına adaylardan tepki yağıyor.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunun bağımsızlığını koruyamadığını ve bazı adayların baskısına boyun eğdiğini söyledi.

Seçim Komisyonunun oyların yeniden sayılması kararının geçerliliğinin olmadığını ifade eden Abdullah, yeniden sayım işleminin durdurulması gerektiğini belirtti.

Abdullah, ''Oyların yeniden sayılmasına karşıyız. Bu işlemi durdurmak için elimizden gelen her şeyi yasal yollarla yapmaya hazırız.'' dedi.

- Nabil'den oy sayımına boykot

Cumhurbaşkanı adaylarından Rahmatullah Nabil de oyların yeniden sayılmasının kanuna aykırı olduğunu ve bu nedenle boykot ederek gözlemci göndermediklerini kaydetti.

Oyların yeniden sayılmasının ardından ortaya çıkacak sonucu kabul etmeyeceklerini dile getiren Nabil, ''Yolsuzlukla bu seçimi kimsenin kazanmasına asla müsaade etmeyiz. Oyların yeniden sayılması da seçime tekrar hile karıştırmak anlamına geliyor. Oyların yeniden sayımını kabul etmiyoruz.'' diye konuştu.

Nabil, Bağımsız Seçim Komisyonu yönetiminin kendi içinde seçim konusunda ihtilaf olduğunu vurguladı.

Öte yandan, cumhurbaşkanı adayları Gülbeddin Hikmetyar ve Muhammed Hakim Tursan da oyların yeniden sayılmasına karşı olduklarını açıkladı.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

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