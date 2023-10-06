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Afra Saraçoğlu lansman tarzıyla dikkat çekti! "Çok doğalsın"

06.10.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Rol arkadaşları Beril Pozam ve Öznur Serçeler, Afra Saraçoğlu'nu marka yüzü olduğu markanın lansmanında yalnız bırakmadı. Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusunun lansman tarzı ve doğallığı ise sosyal medyada gündem oldu.

Hem Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla hem de Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla dikkat çeken Afra Saraçoğlu bir markanın yüzü oldu. Reklam tanıtımı için ünlülerin de katıldığı lansmanda güzel oyuncu takım giydi.

Rol arkadaşları Beril Pozam ve Öznur Serçeler de Afra Saraçoğlu'nu yalnız bırakmadı. Yalı Çapkını'nın güzel oyuncusunun sade tarzı ise sosyal medyada gündem oldu.

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Sade bir makyaj yapan Afra Saraçoğlu lansmanda takım giyerek dikkat çekti. Favori kıyafetinin bu olduğunu ifade eden güzel oyuncuyu paylaşan Hande Sarıoğlu ise nazar bonzuğu emojisiyle "Bir bebek maşallah" yorumunda bulundu.

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Güzel yıldızın sade tarzı hayranlarından tam not aldı.

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