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  4. Afra Saraçoğlu ve arkadaşlarının videosu dile düştü! "Afra ne yapsa olmadı"

Afra Saraçoğlu ve arkadaşlarının videosu dile düştü! "Afra ne yapsa olmadı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.08.2024 10:00
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Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu arkadaşlarıyla tatilde. Bir grup arkadaşıyla video çeken oyuncu sosyal medyanın diline düştü.

Afra Saraçoğlu ve arkadaşlarının videosu dile düştü! "Afra ne yapsa olmadı"

Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı. Tatil paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen yıldız, soğuk su meditasyonunu da yapmıştı.

Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ayrılan Saraçoğlu kız arkadaşlarıyla tatiline devam ediyor.

Afra Saraçoğlu'nun Bodrum tatilinde kız arkadaşlarıyla çektiği videoda kendini öne çıkardığı anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Afra Saraçoğlu'nun sarışın kız arkadaşının önüne geçmesi dikkat çekerken sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

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Sosyal meydada Afra fanları "Çok güzel parlıyor" derken bazı kullanıcılar da "Üzgünüm sarışın videodaki herkesin tozunu almış", "Sarışına ne yapsalar gölgede kalmıyor inanılmaz bir güzellik", "Sarışın çok güzel Afra gölgede kaldı" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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