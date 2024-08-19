Afra Saraçoğlu ve arkadaşlarının videosu dile düştü! "Afra ne yapsa olmadı"

Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı. Tatil paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen yıldız, soğuk su meditasyonunu da yapmıştı.

Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ayrılan Saraçoğlu kız arkadaşlarıyla tatiline devam ediyor.

Afra Saraçoğlu'nun Bodrum tatilinde kız arkadaşlarıyla çektiği videoda kendini öne çıkardığı anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Afra Saraçoğlu'nun sarışın kız arkadaşının önüne geçmesi dikkat çekerken sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

Sosyal meydada Afra fanları "Çok güzel parlıyor" derken bazı kullanıcılar da "Üzgünüm sarışın videodaki herkesin tozunu almış", "Sarışına ne yapsalar gölgede kalmıyor inanılmaz bir güzellik", "Sarışın çok güzel Afra gölgede kaldı" yorumlarında bulundu.