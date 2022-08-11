Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren Afra Saraçoğlu, sosyal medyada da oldukça aktif bir isim. Son paylaştığı fotoğrafta giydiği siyah elbisesi, sevenleri tarafından çok beğenildi. Afra Saraçoğlu hayranları ve tarzını beğenenler bu elbiseye alternatif modelleri araştırmaya başladı bile. Eğer siz de bu modeli beğendiyseniz gelin, Afra Saraçoğlu'nun tercih ettiği ve çok beğenilen siyah elbisesine alternatif modelleri birlikte inceleyelim.

1. Tüm gözleri üzerinizde hissettiren: Sheln Boyundan Askılı Elbise

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Hem gösterişli hem cesur bir model arayanlar için Sheln Boyundan Askılı Elbise, her mekânda rahatlıkla tercih edilebilen seçenekler arasında öne çıkıyor. Bel bölümünde iki yanda bulunan dekoltesi ve eteğindeki yırtmacıyla son derece şık bir tasarıma sahip olan elbise, halter yakası ve zincir detayıyla dikkat çekiyor. Modelin etek boyu diz altına kadar iniyor ve elbise, birçok farklı aksesuarla kullanılabiliyor. Omuzları ve bacakları ön plana çıkaran stili, balo ve partilerde en sık tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Hafif ve yumuşak dokusuyla parça, konforlu kullanım vadediyor.

2. Sıradan görünmek istemeyenlere: Holly Lolly Likralı Mini Boy Kol Detaylı Dekolteli Rosetta Elbise

"Afra Saraçoğlu'nun elbisesini beğendim ama kıs modelleri tercih ediyorum." diyorsanız partiler, fotoğraf çekimleri ve kutlamalar için en özel elbiselerden biri olan Holly Lolly Likralı Mini Boy Kol Detaylı Dekolteli Rosetta Elbise'ye göz atabilirsiniz. Kumaşı likralı olduğu için elbise esniyor ve bu sayede gün boyu rahatlık sağlıyor. Elbisenin kol detayları, parçadan ayrı olarak da kullanılabiliyor. Göğüs dekoltesi ve boyundan çapraz bağlamalı stili, elbisenin estetik havasına katkı sağlıyor. Şıklığınızla göz kamaştırmanızı sağlayacak elbiseyi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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3. Rüzgâr gibi esip geçeceğiniz: HLL Dress Maksi Elbise

Omuz detayları ve yırtmacıyla her zevke hitap eden HLL Dress Maksi Elbise, göğüs dekoltesi ve dekoltesinde yer alan transparan kumaş parçasıyla göz alıcı bir şıklık yakalıyor. Transparan detaylar omuzda da yer alarak bütünlük oluşturuyor. Elbisenin nefes alabilen kumaşı terlemeyi önlüyor ve daha rahat kullanım olanağı sunuyor. Düğünlerde ve mezuniyetlerde kullanılabilecek eşsiz parça, uçuşan etekleriyle tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Siz de Afra Saraçoğlu gibi şıklığınızla konuşulmak istiyorsanız zarafetiyle öne çıkan elbiseye göz atmadan alacağınız modele karar vermeyin!

4. Işıltınızla göz kamaştıracağınız: Royal Smeela Parti Elbisesi

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Parlak yapısı ve kumaş dokusuyla partilerde tüm bakışları üzerinize çekecek Royal Smeela Parti Elbisesi, göğüs altında yer alan asimetrik pencere detayıyla oldukça zarif. Elbisenin diz üstünde biten boyu ve göğüs dekoltesi, asil bir duruş sergilemesini sağlıyor. Modelin göğüs ortasında yer alan düğüm detayı, kalın askılarla harika bir uyum yakalıyor. Derin V şeklinde uzanan sırt dekoltesi ise vücudunuzun güzelliğini ortaya çıkarıyor. Özellikle bordo tonlarda ayakkabı ve çantalarla mükemmel bir uyum yakalayacak parça sizi bekliyor, acele edin!

5. Zarif tasarımlardan vazgeçemeyenlere: Sheln Boyundan Bağlı Parti Elbisesi

Yırtmacı, küçük dekoltesi ve askılarıyla çok farklı bir duruş sergileyen Shel Boyundan Bağlı Parti Elbisesi, son dönemin popüler parçaları arasında yer alıyor. Çapraz gelen kalın askıları boynu sarıyor ve arkada birleşiyor. Göğüs bitimi ve göbek başlangıcında üçgen bir forma sahip olan minik bir dekoltesi bulunuyor. Bacakta ise çok derin olmayan ve elbiseye form kazandıran bir yırtmacı mevcut. Bel oyuntusu ve dizin hemen altında biten yapısıyla her yerde rahatlıkla kullanılabilecek model, vücudu saran kesimi sayesinde vücut hatlarınızın güzelliğini ortaya çıkıyor.

6. Şıklığıyla konuşulmak isteyenlere: Garmoda Özel Tasarım Gipeli Elbise

Daha sade ve spor modellerden hoşlananlar için en iyi seçeneklerden biri olan Garmoda Özel Tasarım Gipeli Elbise; düşen omuz askıları, kalp yaka göğüs tasarımı ve vücut hatlarını ortaya çıkaran bodycon kesimiyle bir bütün oluşturuyor. Sade duruşu sayesinde elbise, birçok aksesuarla rahatlıkla kombin yapılabiliyor. Model; sadece parti ve özel davetlerde değil, gündelik yaşamda da rahatlıkla kullanılabiliyor. İç yapısında astar bulunuyor ve bu sayede iç göstermiyor. Siz de zarafetinizle dikkatleri üzerinize çekmek isterseniz elbiseyi alışveriş listenize eklemeyi unutmayın!

7. Her dolapta yer alması gereken: Trendyolmilla Siyah Balenli Abiye & Mezuniyet Elbisesi

Hem uzun hem kurtarıcı tasarımıyla öne çıkan Trendyolmilla Siyah Balenli Abiye & Mezuniyet Elbisesi'nin eteği, ayak parmak uçlarına kadar uzanıyor. Düz bir etek kesime sahip elbisede çok kısa bir yırtmacı bulunuyor. Bel oyuntusunun yanı sıra elbiseyi muadillerinden farklı kılan özelliği ise göğüs kesimi ve straplez yapısı. Mezuniyetlerde, düğünlerde, kutlamalarda sıklıkla tercih edilen model; her dolapta yer alması gereken bir parça. Siyahın asaletini ve şıklığını yakalayan elbise, esnek yapısıyla gün boyu konfor vadediyor. Sizi zahmetsiz şıklıkla buluşturacak modelle göz kamaştırmaya hazır mısınız?