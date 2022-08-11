MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

10.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsimi, partilerin ve kokteyllerin dönemi! Özel gün ve gecelerde hem şık hem rahat olmak çok önemli. Bu özel günlerde ise siyah, her dönemin rengi olarak ön plana çıkıyor. Siyah elbiseler farklı tasarımlarla birleştiğinde âdeta modaya yön veriyor ve dolapların kurtarıcı parçası hâlini alıyor. Afra Saraçoğlu gibi birçok isim, önemli davetlerde tercihini siyahtan yana kullanıyor. Siz de Afra Saraçoğlu'nun stilini beğendiyseniz okumaya devam edin!

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren Afra Saraçoğlu, sosyal medyada da oldukça aktif bir isim. Son paylaştığı fotoğrafta giydiği siyah elbisesi, sevenleri tarafından çok beğenildi. Afra Saraçoğlu hayranları ve tarzını beğenenler bu elbiseye alternatif modelleri araştırmaya başladı bile. Eğer siz de bu modeli beğendiyseniz gelin, Afra Saraçoğlu'nun tercih ettiği ve çok beğenilen siyah elbisesine alternatif modelleri birlikte inceleyelim.

1. Tüm gözleri üzerinizde hissettiren: Sheln Boyundan Askılı Elbise

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hem gösterişli hem cesur bir model arayanlar için Sheln Boyundan Askılı Elbise, her mekânda rahatlıkla tercih edilebilen seçenekler arasında öne çıkıyor. Bel bölümünde iki yanda bulunan dekoltesi ve eteğindeki yırtmacıyla son derece şık bir tasarıma sahip olan elbise, halter yakası ve zincir detayıyla dikkat çekiyor. Modelin etek boyu diz altına kadar iniyor ve elbise, birçok farklı aksesuarla kullanılabiliyor. Omuzları ve bacakları ön plana çıkaran stili, balo ve partilerde en sık tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Hafif ve yumuşak dokusuyla parça, konforlu kullanım vadediyor.

Ürünü İncele

2. Sıradan görünmek istemeyenlere: Holly Lolly Likralı Mini Boy Kol Detaylı Dekolteli Rosetta Elbise

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

"Afra Saraçoğlu'nun elbisesini beğendim ama kıs modelleri tercih ediyorum." diyorsanız partiler, fotoğraf çekimleri ve kutlamalar için en özel elbiselerden biri olan Holly Lolly Likralı Mini Boy Kol Detaylı Dekolteli Rosetta Elbise'ye göz atabilirsiniz. Kumaşı likralı olduğu için elbise esniyor ve bu sayede gün boyu rahatlık sağlıyor. Elbisenin kol detayları, parçadan ayrı olarak da kullanılabiliyor. Göğüs dekoltesi ve boyundan çapraz bağlamalı stili, elbisenin estetik havasına katkı sağlıyor. Şıklığınızla göz kamaştırmanızı sağlayacak elbiseyi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

Ürünü İncele
En iyi robot süpürgeler 2022: Sizin yerinize evinizi temizleyecek en iyi akıllı robot süpürge marka ve modelleri tavsiye ve yorumlarıEn iyi robot süpürgeler 2022: Sizin yerinize evinizi temizleyecek en iyi akıllı robot süpürge marka ve modelleri tavsiye ve yorumları

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (11.08.2022)

Nike sezon sonu indirimi

Elektrikli ev aletleri

Alaaddin termos ve çelik su mataraları

Outdoor sırt çantaları

Bebek giyim ürünleri

Avizeler ve lambalar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Rüzgâr gibi esip geçeceğiniz: HLL Dress Maksi Elbise

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Omuz detayları ve yırtmacıyla her zevke hitap eden HLL Dress Maksi Elbise, göğüs dekoltesi ve dekoltesinde yer alan transparan kumaş parçasıyla göz alıcı bir şıklık yakalıyor. Transparan detaylar omuzda da yer alarak bütünlük oluşturuyor. Elbisenin nefes alabilen kumaşı terlemeyi önlüyor ve daha rahat kullanım olanağı sunuyor. Düğünlerde ve mezuniyetlerde kullanılabilecek eşsiz parça, uçuşan etekleriyle tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Siz de Afra Saraçoğlu gibi şıklığınızla konuşulmak istiyorsanız zarafetiyle öne çıkan elbiseye göz atmadan alacağınız modele karar vermeyin!

Ürünü İncele

4. Işıltınızla göz kamaştıracağınız: Royal Smeela Parti Elbisesi

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Parlak yapısı ve kumaş dokusuyla partilerde tüm bakışları üzerinize çekecek Royal Smeela Parti Elbisesi, göğüs altında yer alan asimetrik pencere detayıyla oldukça zarif. Elbisenin diz üstünde biten boyu ve göğüs dekoltesi, asil bir duruş sergilemesini sağlıyor. Modelin göğüs ortasında yer alan düğüm detayı, kalın askılarla harika bir uyum yakalıyor. Derin V şeklinde uzanan sırt dekoltesi ise vücudunuzun güzelliğini ortaya çıkarıyor. Özellikle bordo tonlarda ayakkabı ve çantalarla mükemmel bir uyum yakalayacak parça sizi bekliyor, acele edin!

Ürünü İncele

5. Zarif tasarımlardan vazgeçemeyenlere: Sheln Boyundan Bağlı Parti Elbisesi

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Yırtmacı, küçük dekoltesi ve askılarıyla çok farklı bir duruş sergileyen Shel Boyundan Bağlı Parti Elbisesi, son dönemin popüler parçaları arasında yer alıyor. Çapraz gelen kalın askıları boynu sarıyor ve arkada birleşiyor. Göğüs bitimi ve göbek başlangıcında üçgen bir forma sahip olan minik bir dekoltesi bulunuyor. Bacakta ise çok derin olmayan ve elbiseye form kazandıran bir yırtmacı mevcut. Bel oyuntusu ve dizin hemen altında biten yapısıyla her yerde rahatlıkla kullanılabilecek model, vücudu saran kesimi sayesinde vücut hatlarınızın güzelliğini ortaya çıkıyor.

Ürünü İncele

6. Şıklığıyla konuşulmak isteyenlere: Garmoda Özel Tasarım Gipeli Elbise

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Daha sade ve spor modellerden hoşlananlar için en iyi seçeneklerden biri olan Garmoda Özel Tasarım Gipeli Elbise; düşen omuz askıları, kalp yaka göğüs tasarımı ve vücut hatlarını ortaya çıkaran bodycon kesimiyle bir bütün oluşturuyor. Sade duruşu sayesinde elbise, birçok aksesuarla rahatlıkla kombin yapılabiliyor. Model; sadece parti ve özel davetlerde değil, gündelik yaşamda da rahatlıkla kullanılabiliyor. İç yapısında astar bulunuyor ve bu sayede iç göstermiyor. Siz de zarafetinizle dikkatleri üzerinize çekmek isterseniz elbiseyi alışveriş listenize eklemeyi unutmayın!

Ürünü İncele

7. Her dolapta yer alması gereken: Trendyolmilla Siyah Balenli Abiye & Mezuniyet Elbisesi

Afra Saraçoğlu'nun giydiği çok beğenilen siyah elbiseye alternatif öneriler

Hem uzun hem kurtarıcı tasarımıyla öne çıkan Trendyolmilla Siyah Balenli Abiye & Mezuniyet Elbisesi'nin eteği, ayak parmak uçlarına kadar uzanıyor. Düz bir etek kesime sahip elbisede çok kısa bir yırtmacı bulunuyor. Bel oyuntusunun yanı sıra elbiseyi muadillerinden farklı kılan özelliği ise göğüs kesimi ve straplez yapısı. Mezuniyetlerde, düğünlerde, kutlamalarda sıklıkla tercih edilen model; her dolapta yer alması gereken bir parça. Siyahın asaletini ve şıklığını yakalayan elbise, esnek yapısıyla gün boyu konfor vadediyor. Sizi zahmetsiz şıklıkla buluşturacak modelle göz kamaştırmaya hazır mısınız?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takside yaşadığı korkunç olayı anlattı: Eli eteğimin...Takside yaşadığı korkunç olayı anlattı: Eli eteğimin...
Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntüHayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü
Mbappe eski yengeye kancayı taktı!Mbappe eski yengeye kancayı taktı!
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu siyah elbise siyah eldiven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Şık elbisesi gündem oldu! Yasak Elma'nın hırslı karakteri Handan'ın giydiği elbiseye alternatif öneriler

Şık elbisesi gündem oldu! Yasak Elma'nın hırslı karakteri Handan'ın giydiği elbiseye alternatif öneriler

Bu fırsatlar kaçmaz! Onlarca kategorideki binlerce üründe büyük indirim

Bu fırsatlar kaçmaz! Onlarca kategorideki binlerce üründe büyük indirim

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Hem rahat hem de şık bir spor kıyafeti arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Hem rahat hem de şık bir spor kıyafeti arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Bir erkeğin kalbine giden yol ona hediye almaktan geçer! Klasiklerden yenilere en özel hediyeler

Bir erkeğin kalbine giden yol ona hediye almaktan geçer! Klasiklerden yenilere en özel hediyeler

Güzelliğiyle göz doldurdu! Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Güzelliğiyle göz doldurdu! Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Tümünü Gör
Güzelliğiyle göz doldurdu! Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Güzelliğiyle göz doldurdu! Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Kalitesi ve hızlılığıyla öne çıkan, yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz uzun ömürlü laptoplar

Kalitesi ve hızlılığıyla öne çıkan, yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz uzun ömürlü laptoplar

Bir fincanda 40 yıllık hatır taşıyan kahveler yapmanızı sağlayacak otomatik kahve makineleri

Bir fincanda 40 yıllık hatır taşıyan kahveler yapmanızı sağlayacak otomatik kahve makineleri

Renkli güneş kremleriyle cildiniz hem güneşten korunsun hem de pürüzsüz görünsün!

Renkli güneş kremleriyle cildiniz hem güneşten korunsun hem de pürüzsüz görünsün!

Gamerlar buraya! Tarzınızı oyuna yansıtmanızı sağlayacak en kaliteli makro mouse çeşitleri

Gamerlar buraya! Tarzınızı oyuna yansıtmanızı sağlayacak en kaliteli makro mouse çeşitleri

Gördüğünüz anda "Bu benim olmalı" diyeceğiniz hayatınızı kolaylaştıracak ürünler

Gördüğünüz anda "Bu benim olmalı" diyeceğiniz hayatınızı kolaylaştıracak ürünler

Tümünü Gör
Gördüğünüz anda "Bu benim olmalı" diyeceğiniz hayatınızı kolaylaştıracak ürünler

Gördüğünüz anda "Bu benim olmalı" diyeceğiniz hayatınızı kolaylaştıracak ürünler

Ufak dokunuşlarla yaşam alanınıza şıklık katmaya ne dersiniz?

Ufak dokunuşlarla yaşam alanınıza şıklık katmaya ne dersiniz?

Çevreyi önemseyen herkesin kullanması gereken o ürünler!

Çevreyi önemseyen herkesin kullanması gereken o ürünler!

Bu elbiselerle çok havalı görüneceksiniz! İşte birbirinden güzel ve uygun fiyatlı elbise önerileri

Bu elbiselerle çok havalı görüneceksiniz! İşte birbirinden güzel ve uygun fiyatlı elbise önerileri

Pötikare desenli takımı çok beğenildi! Nesrin Cavadzade'nin o takımına alternatif öneriler

Pötikare desenli takımı çok beğenildi! Nesrin Cavadzade'nin o takımına alternatif öneriler

Konforuyla gönlünüzü fethedecek yürüyüş ayakkabılarını sizin için seçtik!

Konforuyla gönlünüzü fethedecek yürüyüş ayakkabılarını sizin için seçtik!

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Şık elbisesi gündem oldu! Yasak Elma'nın hırslı karakteri Handan'ın giydiği elbiseye alternatif öneriler

Şık elbisesi gündem oldu! Yasak Elma'nın hırslı karakteri Handan'ın giydiği elbiseye alternatif öneriler

Güzelliğiyle göz doldurdu! Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Güzelliğiyle göz doldurdu! Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Pötikare desenli takımı çok beğenildi! Nesrin Cavadzade'nin o takımına alternatif öneriler

Pötikare desenli takımı çok beğenildi! Nesrin Cavadzade'nin o takımına alternatif öneriler

Bu elbiselerle çok havalı görüneceksiniz! İşte birbirinden güzel ve uygun fiyatlı elbise önerileri

Bu elbiselerle çok havalı görüneceksiniz! İşte birbirinden güzel ve uygun fiyatlı elbise önerileri

Elbisesi yine çok konuşuldu! İşte Gülşen'in iddialı pembe elbisesine alternatif ürünler

Elbisesi yine çok konuşuldu! İşte Gülşen'in iddialı pembe elbisesine alternatif ürünler

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Love Island yarışmacısı Maura Higgins takside uyuyakaldı! Korkunç olayı anlattı: Eli eteğimin üzerindeydi

Takside yaşadığı korkunç olayı anlattı: Eli eteğimin...

Yavuz Tuluay'dan Eren Bülbül'ün anısına şarkı: İyi ki Varsın!

Eren Bülbül'ün anısına şarkı: İyi ki Varsın!

Miss Turkey birincisi Şevval Şahin cüretkar pozlarıyla adından söz ettirdi!

Şevval Şahin minicik üstüyle göğüslerini kapattı! Pozu olay oldu...

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'dan iddialı pozlar! Yorum yağdı...

Derin göğüs dekolteli büstiyeriyle olay yarattı! "Güzelliğin halis mi?"

Yağmur Atacan karısı Pınar Altuğ'un bikini halini paylaştı! "Direnemiyorum ben yaşlanacağım"

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Kim Kardashian ile ayrılmıştı! Pete Davidson eski eş Kanye West yüzünden terapi görüyor!

Eski kocası çıldırmıştı! Sevgilisi ayrılıktan sonra bakın ne yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.