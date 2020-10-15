Afyonkarahisar'da Afrika'yı aratmayan görüntüler!

Afyonkarahisar’ın meşhur kaymağının elde edildi binlerce manda sürüsünün sudan geçişi görsel şölen oluştururken, akıllara Afrika bozkırlarında çekilen belgeselleri getirdi. Yaklaşık 5 bin mandanın bulunduğu Afyonkarahisar’ın Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki bin nüfuslu Küçükçobanlı mahallesinde 2 bin manda bulunuyor. Sabahın erken saatlerinde çobana emanet edilen mandalar, ilk olarak yalak denilen çeşmeden su içtikten sonra çaydan geçiriliyor. Bufalo sürülerini andıran mandaların sudan geçişi İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde tek eksik olan ise sadece timsah oldu.

'SUYLA OYNAMASINI ÇOK SEVİYORLAR'

Mahalle Muhtarı Süleyman Çağlın, görsel bir şölenin yaşandığı görüntüleri kendilerinin günde birkaç defa gördüklerini ve bu yüzden de alışkın olduklarını söyledi. Belgesellerdeki bufalo sürülerinin sulardan geçtiğini izlediklerinde akıllarına hemen kendi manda sürülerinin geldiğini kaydederek, “Belgesellerdekiyle birebir aynı. Bunlar sadece evcilleştirilmiş hali. Mandalar suyu çok seven hayvanlardır. Otlamak için mutlaka buradan geçmek zorundalar. Günde 2-3 defa geçiyorlar. Suyla oynamasını çok seviyorlar. Suların içine çamur birikintilerin içinde saatlerce yatarlar kalkmazlar.