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  4. Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

16.05.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yeğenlerinin kavgasını ayırmak isteyen iki kardeş kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan, ağabeyinin kafasına ateş edip olay yerinden kaçtı. Ağabeyinin ölüm haberini alan Aslan "Ben bu acıya dayanamam" diyerek intihar etti.

Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

Olay, Adana Ceyhan'da yaşandı. Ağabeyi ile kavga etmeye başlayan Mahmut Aslan, kardeşinin kafasına silahla ateş edip olay yerinden kaçtı. Ağabeyinin ölüm haberini alan Aslan, saat 01.30 sıralarında "Ben bu acıya dayanamam" diyerek intihar etti.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KENDİLERİ KAVGAYA ETMEYE BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaflık yapan Latif Aslan (58) ile kardeşi Mahmut Aslan (51) yeğenlerinin kavgalarını ayırmak isterken kendileri kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan, ağabeyi Latif Aslan’ın kafasına tabanca ile bir el ateş edip olay yerinden kaçtı.

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İNTİHAR ETTİ

Latif Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan'ın gece 01.30 sıralarında ‘Ben bu acıya dayanamam’ diyerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Adana
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