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Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 02:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Ahıskalıların varlığından kim neden rahatsız olabilir ki, Ahıskalı kardeşlerimizin olduğu yerde bolluk vardır, bereket vardır, kardeşlik vardır, dayanışma ve zenginlik vardır" - Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov: - "Bizim arkamızda dağ gibi Türkiyemiz var, bizim arkamızda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanımız var" - YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf: - "Ahıska Türkleri yurtlarından koparıldı ama Gürcistan da Ahıska Türklerinden mahrum oldu. Ahıska Türklerinden mahrum olan Gürcistan belki de en fazla bunun acısını, sıkıntısını yaşayan ülkedir"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümüne ilişkin anma töreni ve film gösterimi yapıldı.

Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı acı günleri anmak amacıyla Gürcistan Güzel Sanatlar Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, dünyanın çeşitli noktalarından Tiflis'e gelen çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ahıska Türklerine her platformda destek verdiğini hatırlattı.

"Hiç endişeniz olmasın, bugün Türkiye Cumhuriyeti arkanızdadır." ifadesini kullanan Kıran, tüm ülkelerin Ahıskalılar ile dayanışma içinde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

"Gürcistan stratejik ortağımız, her alanda önemli bir iş birliğine sahibiz." diyen Kıran, Ahıskalıların Gürcistan'a dönüş süreci konusunda ikili iş birliğini sürdürdüklerini ifade etti.

Kıran, Ahıskalıların Gürcistan'a dönme hakkına sahip olduğuna dikkati çekerek, "Ahıskalıların ait oldukları topraklara dönerek, bu toprakların öz evlatları, öz sahipleri olarak buradaki varlığını sürdürme hakkına sahip olması çok önemlidir. Bu anlamda Gürcistan'ın Avrupa Konseyi bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirme noktasında önemli hukuki düzenlemelerin gerçekleşmesi önemlidir." diye konuştu.

Dünyada 550 bine yakın Ahıskalı Türkün yaşadığını, 40 bine yakın Ahıskalıya Türkiye vatandaşlığının verildiğini, Türkiye'de yaşamak isteyen Ahıskalılar için kapılarının açık olduğunu anlatan Kıran, "Ahıskalıların varlığından kim neden rahatsız olabilir ki, Ahıskalı kardeşlerimizin olduğu yerde bolluk vardır, bereket vardır, kardeşlik vardır, dayanışma ve zenginlik vardır." dedi.

- "Ahıskalılar için bugüne kadar kapanmayan bir yaradır"

Gürcistan'ın Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularında Devlet Bakanı Yardımcısı Lia Gigauri de ülkesinde 500 bini aşkın mültecinin yaşadığını, Ahıskalıların acısını da iyi anladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Ahıska Türkleri ile büyük dayanışma içindeyiz. SSCB yönetiminin Ahıskalı ailelere 75 yıl önce yaşattığı o zor günler, Ahıskalılar için bugüne kadar kapanmayan bir yaradır. Ahıska Türklerinin sürgünü Gürcistan'ın yeni tarihinde en büyük trajediler arasında yer alıyor."

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, atalarının 75 yıl önce büyük bir zulme ve haksızlığa uğradığını ifade ederek, "Biz sürgün edilirken yaşadığımız bazı köylerin yarısı Gürcü, yarısı da Türk halkından oluşuyordu. Gürcü komşularımız bizimle ağlayarak ve üzülerek vedalaşıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dik durduğumuzu göstermek için buraya geldik"

Türkiye'nin Ahıska Türklerine sahip çıktığını, Türk hükümeti ve halkının yanlarında olduğunu vurgulayan Kassanov, şunları kaydetti:

"Bizim arkamızda dağ gibi Türkiyemiz var, bizim arkamızda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanımız var. Biz Ahıska Türkleri olarak kaybolmadık, batmadık ve toplum olarak ayaklarımızın üstünde dik durduğumuzu göstermek için buraya geldik."

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Ahıska Türklerinin acısının artık sona ermesi gerektiğinin altını çizerek, "Ahıska Türkleri yurtlarından koparıldı ama Gürcistan da Ahıska Türklerinden mahrum oldu. Ahıska Türklerinden mahrum olan Gürcistan belki de en fazla bunun acısını, sıkıntısını yaşayan ülkedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ise 75 yıl önce yaşanan bir trajediyi anmak için bir araya geldiklerini aktardı.

Konuşmasına Ahıska Türkleri konulu bir şiir okuyarak başlayan Türkiye Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de "Türk kimliğini gururla taşıyan ve sürgün üstüne sürgün yaşayan Ahıskalı kardeşlerimizin dramının, sorunlarının bir kez daha gündeme gelmesi noktasında bugün buradaki birlikteliği ve yapılan etkinlikleri önemsediğimi ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ da Gürcistan'a dönen Ahıskalılara entegrasyon sürecinde ciddi destek verdiklerini, ailelere istihdam sağladıklarını, bu yönde çeşitli projeleri uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

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Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü

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