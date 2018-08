Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'a teklif yapmadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüpte futbolculara talip olacak kulüplerin direkt olarak Trabzonspor ile iletişime geçmek zorunda olduğunu belirterek, "Beşiktaş’tan Burak Yılmaz ile ilgili teklif bana ulaşmadı. Trabzonspor Kulübü büyük bir kulüp. Trabzonspor aracılar aracılığı ile ne oyuncu alır ne de oyuncu verir. Bizim hiçbir oyuncumuza bu şekilde yapılan bir teklifi, biz hiçbir zaman için ciddiye almadık. Sadece Burak Yılmaz için değil bütün oyuncularımız için. Eskiden posta adresi vardı şimdi mail adresi var. Benim oyuncuma talip olacak kulüp benim kulübümle direkt olarak iletişime geçmek zorunda. Ben hiçbir yetkisi olmayan insanlar aracılığıyla bu tür işlere girmem. Geldiğim zaman tavrım buydu, hiç değişmedi. Gidene kadar da değişmeyecek. Herkes bunun bilinciyle hareket etmek zorunda. Çünkü Burak Yılmaz, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı bunların hepsi bizim Trabzonspor Kulübü'nün sözleşmeleri oyuncularıdır. Bu oyuncular ile alakalı olarak herhangi düşüncesi ve fikri olan kulüp her kimse Trabzonspor ile iletişime geçmek zorunda. Onun haricindeki hiçbir teklifi ciddiye almıyoruz" dedi.

Trabzonspor’un ciddi bir kulüp olduğunu dile getiren Başkan Ağaoğlu, "Ortada bir algı operasyonu yönetiliyor ödeme zorluğu içerisinde olan Trabzonspor diye. Eğer ben Burak’ın parasını ödeyemiyorsam Türkiye’nin hiçbir kulübü ödeyemez. Her oyuncunun Trabzonspor Kulübü'ne bir maliyetini vardır. Bu maliyetin altında bu oyuncuları Trabzonspor Kulübü'nün göndermesi mümkün değildir. En azından bu yönetim görev başında olduğu sürece. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Spor ahlak ve etiği neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek zorunlulukları vardır. Trabzonspor ciddi bir kulüptür. Düşüncesi ciddi olan Trabzonspor ile iletişime geçer" ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Ağaoğlu'nun şahsında tüm Trabzonspor camiasının Kurban Bayramını tebrik etti.

Trabzon'da en güzel bayramlaşma ortamının Trabzonspor'da yaşandığını belirten Turhan, "Bu durum burada açıkça görünüyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki Trabzonspor, Trabzonluların ortak değeri, mirası, milli bir davasıdır." dedi.

Turhan, Trabzonspor'un tarihinde Anadolu'ya şampiyonluklar taşımış bir takım olduğunu vurgulayarak, "Biz gençliğimizde, Trabzonspor'un bir taraftarı olarak şampiyonluk sevincini zevkini yaşadık. Benim de teknik ekip ve futbolculardan isteğim, yeni Trabzonlulara da bu şampiyonlukları yaşatmanızdır. Ben çocuklarımın tamamını Trabzonsporlu maalesef yapamadım. Biri Trabzonsporlu ama diğerleri de aday. Niye olmadı? Çünkü onlar doğduğundan beri Trabzonspor şampiyon olamadı, böyle birçok gencimiz var." diye konuştu.

Trabzonspor'un sadece Trabzon sınırlarıyla alakalı olmadığına dikkati çeken Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü bize her yer Trabzon. Dünyanın her yerinde Trabzonsporlu, Trabzonlu var ve onların hepsinin gönlü sizlerle atıyor. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı tebrik ediyorum. Yapacağınız müsabakalarda her şeyden önce spor ahlakı ile mücadele etmenizi, başarılı bir şekilde şampiyonluğu Trabzonspor taraftarına tattırmanızı diliyorum."