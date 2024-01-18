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Ahmet Mümtaz Taylan sordu: Esra Erol kocasına nasıl aşık oldu? Ali Özbir hakkında konuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 08:31 | Son Güncelleme:
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Esra Erol, NTV Empati’de Ahmet Mümtaz Taylan’a konuk oldu. Taylan sunucu Esra Erol'a eşi Ali Özbir hakkında da soru sordu. Ahmet Mümtaz Taylan "Sen nasıl aşık oldun?" deyince Esra Erol bakın kocasına dair nasıl bir açıklamada bulundu.

Ahmet Mümtaz Taylan sordu: Esra Erol kocasına nasıl aşık oldu? Ali Özbir hakkında konuştu

2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol'un mutlu evliliğinden iki oğlu var. Esra Erol ekranlardaki yorumlarıyla gündeme geldiği kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Ekran Alıntısı

Esra Erol son olarak NTV Empati’de Ahmet Mümtaz Taylan’a konuk oldu ve eşi Ali Özbir’e dair sorulara da yanıt verdi.

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ESRA EROL: İYİ BİR İNSANDI

Taylan "Sen nasıl aşık oldun?" deyince ünlü sunucu şu yanıtı verdi:

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"İyi bir insan olduğu için aşık oldum, erdemli ve vicdanlı olduğu için aşık oldum; boyu posu kim olduğu değildi önemli olan... İyi bir insandı karşımdaki, çünkü ben iyi insanları severim. Bence bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum. Bence karşılaşmamız ve bir araya gelmemiz tesadüftü. İlk görüşte çok beğendim” dedi.


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Ahmet Mümtaz Taylan Esra Erol
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