Ahmet Necdet Sezer kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şu an ne yapıyor? Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ülke için ne yaptı?

Ahmet Necdet Sezer, CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında yapılan açıklamanın ardından gündem oldu. Ahmet Necdet Sezer'in israf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğünü söyledi. Ahmet Hakan'ın bu açıklamasının ardından Twitter'da trend topic olarak üst sıraya yükselen Ahmet Necdet Sezer internette araştırılmaya başlandı. PekiAhmet Necdet Sezer kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şu an ne yapıyor? Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ülke için ne yaptı? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.

AHMET NECDET SEZER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı dönemi 16 Mayıs 2000 – 28 Ağustos 2007'dir. Ahmet Necdet Sezer Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanıdır.

Ahmet Necdet Sezer 13 Eylül 1941 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu.

Ahmet Necdet Sezer, 1958'de Afyon Lisesinden, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara'da hakim adayı olarak göreve başladı.

Aynı zamanda Ahmet Necdet Sezer'in 1977 ve 1978 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni hukuk alanında Yüksek Lisans yaptığı biliniyor.

Türkiye'nin 14. Anayasa Mahkemesi başkanı ve 10. cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem yürütmenin, hem de yargının başkanlığı görevini yapmış tek kişidir.

Ahmet Necdet Sezer, 1983 ile 1988 yılları arasında Yargıtay üyeliği yapmıştır.

Ahmet Necdet Sezer, 1988'den 1998'e kadar Anayasa Mahkemesi üyeliği, 1998 yılında da anayasa mahkemesi başkanlığı yaptı. 2000 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi ile cumhurbaşkanlığı görevine seçildi. 2007 yılında cumhurbaşkanlığını Abdullah Gül'e devretti.

AHMET NECDET SEZER ŞU AN NE YAPIYOR?

cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 2016 yılında eşiyle beraber Ankara Topraklı’da küçük bir bodrum katına taşınmıştı.

Ahmet Necdet Sezer en son 2020 yılında Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı arasında gerçekleşen "ışıklar yanıyor" polemiğine dahil olmuştu.

AHMET NECDET SEZER ÜLKE İÇİN NE YAPTI?

Ahmet Necdet Sezer, 15 Mart 2003 - 2 Eylül 2004 tarihleri arasında, 59. Hükümet'in gönderdiği 409 yasa tasarısından 386'sını onayladı, 23'ünü ise iade etti. Atamalar dışındaki işlere ilişkin gelen iki bin 398 Bakanlar Kurulu kararından iki bin 379'unu onaylanırken, 4 karar iade edildi. 15 karar ise halen işlemde bulunuyor. Atamalara ilişkin gelen 50 Bakanlar Kurulu kararından 37'si Sezer tarafından onaylanırken, 7'si iade edildi. Bin 817 müşterek kararnamelerin bin 530'u onaylanırken, 234'ü iade edildi. 27 karar işlemde bulunurken, 26 karar ise geri alındı.

16 Mayıs 2000 - 2 Eylül 2004 tarihleri arasında kanun ve kararlara ilişkin yapılan işlemlerde ise, gelen 666 yasa tasarısından 631'i onaylanırken, 35'i iade edildi. Kanun hükmünden kararnamelerin, gelen 32 tanesinden 25'i onaylayan Cumhurbaşkanı Sezer, 7'si iade etti. Altı bin 974 atamalar dışındaki işlerlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarından altı bin 947'sini onaylanırken, 6 karar iade edildi. 15 karar işlemde bulunurken, 3 karar ise geri alındı. Gelen, dört bin 258 müşterek kararnamenin üç bin 661 tanesini onaylayan Sezer, 504 kararnameyi ise iade etti. Bu kararnamelerden 27'si işlemde bulunurken, 66 kararname geri alındı. Cumhurbaşkanı Sezer, af kararlarına ilişkin gelen 260 karardan 252'sini onaylarken, 8 kararı iade etti.

Cumhurbaşkanı Sezer, 1 Ocak 2004 - 2 Eylül 2004 tarihleri arasındaki kanun ve kararları ilişkin gelen 198 yasa tasarısının 190'ını onayladı, 9'unu iade etti. Sezer, 23 atamalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararından 16'sını onaylarken, 3'ünü iade etti. Bu kararlardan 5'i işlemde bulunurken, biri geri alındı.

AHMET NECDET SEZER'İN PARTİSİ NEDİR?

Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı seçilmeden önce kamuoyu tarafından tanınan bir isimdi. AnaSol-M koalisyon hükûmeti ortaklarının (Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz) kendileri veya partilerinden birinin adaylığında ortak karara varamamaları sonucu, hepsinin dışında bir aday olan, dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Sezer, Ecevit'in önerisiyle cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkmıştır. 25 Nisan 2000'de, Koalisyon liderlerinin yanı sıra muhalefet liderleri Recai Kutan ve Tansu Çiller de dahil 131 milletvekilinin ortak önergesiyle Sezer cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Sezer, beş partinin ortak adayı olmasına karşın 367 oy gereken ilk iki turda önce 281, sonra da 314 oy aldı. 276 oyun yeterli olduğu son tur, 5 Mayıs'ta yapıldı ve Sezer, oylamaya katılan 533 milletvekilinden 330'unun oyunu alarak Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı seçildi. Sezer, cumhurbaşkanlığı görevini 16 Mayıs 2000'de Süleyman Demirel'den devralmıştır.

