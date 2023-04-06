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Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

06.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruda bulunan ancak yeterli imzayı toplayamadığı için aday olamayan Ahmet Özal’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceği belli oldu. Ahmet Özal’ın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Millet İttifakı’nı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu, parlamento seçimlerinde de Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Özal’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığı ve parlamentoda Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurduğu öğrenildi.

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Seçim sürecinde Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Ahmet Özal, 100 bin imzayı toplayamadığı için aday olamamıştı.

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