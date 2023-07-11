Ahu Tuğba'nın eski aşkı Meriç Erkan son haliyle ağızları açık bıraktı! Her şeyi bırakıp maneviyata yöneldi

Katıldığı sabah programlarında yaptığı ilginç danslar ve bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla ün kazanan Meriç Erkan’ın son halini görenler çok şaşırdı. Hafızalara kazınan isimlerden biri olan Erkan her şeyi bırakıp maneviyata yöneldi.

Bir dönem televizyon programlarının en meşhur isimleri arasında yer alan Meriç Erkan, katıldığı izdivaç programları ile dikkat çekmişti.

Maneviyata yöneldiğini ve "Nasuh tövbesi" ettiğini söyleyen Meriç Erkan, adını Mahmut Erkan yaptı, sakal bıraktı, cüppe ve sarık taktı.

Meriç Erkan, hayatını tamamen değiştirdikten sonra Katarsis'te yaşadıklarını anlatmıştı. "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Meriç Erkan o dönem yaşadığı hayatla ilgili "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti" demişti.

Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulunmuştu.



