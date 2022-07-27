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  4. Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır? E-devlet sorgulama ekranı!

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır? E-devlet sorgulama ekranı!

27.07.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek programı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Aile Destek Programına başvuran vatandaşlar ödeme günü için gün sayıyor. Peki Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır? E-devlet sorgulama ekranı!

Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Aile Destek Programı için başvuru sürecinin başladığını açıklamıştı. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 9 Şubat 2022 Çarşamba

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı başvuruda bulunan kişiler tarafından merak edildi.

Temmuz ayı içinde başvuruda bulunan kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 9 Şubat 2022 Çarşamba

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak.

4A emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMINA NEREDEN BAŞVURULUR?

Aile sosyal yardım programına E-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvurular alınacak.

4A emekli maaş hesaplama robotu!

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