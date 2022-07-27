Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır? E-devlet sorgulama ekranı!

Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Aile Destek Programı için başvuru sürecinin başladığını açıklamıştı. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı başvuruda bulunan kişiler tarafından merak edildi.

Temmuz ayı içinde başvuruda bulunan kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak.

AİLE DESTEK PROGRAMINA NEREDEN BAŞVURULUR?

Aile sosyal yardım programına E-devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvurular alınacak.



