Aile Hükümeti filmi oyuncuları kimler? Aile Hükümeti filmi konusu nedir, nerede çekildi? 2 Eylül Fox TV yayın akışı

Aile Hükümeti filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan Aile Hükümeti filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Burak Demirdelen yapıyor. İşte Burak Demirdelen'in yönettiği Aile Hükümeti filmi ile ilgili detaylar...
Alper Saldıran
Aslıhan Malbora
Mehmet Yıldırım
Nail Kırmızıgül
Gürsu Gür
Rıza Akın
Lale Başar
Gülhan Tekin
Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Onun en büyük korkusu, akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde, Zeynep'in de evlendirilmesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık, köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp, başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.
Aile Hükümeti, filmi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çekildi.
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
12:00 Adım Farah
14:45 En Güzel Dönüşüm
16:15 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Aile Hükümeti (Yerli Sinema)
22:30 Ruhun Duymaz
01:00 Senden Daha Güzel
03:30 Aşk Yeniden
05:45 Ruhun Duymaz