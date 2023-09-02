Aile Hükümeti filmi oyuncuları kimler? Aile Hükümeti filmi konusu nedir, nerede çekildi? 2 Eylül Fox TV yayın akışı

Aile Hükümeti filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan Aile Hükümeti filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Burak Demirdelen yapıyor. İşte Burak Demirdelen'in yönettiği Aile Hükümeti filmi ile ilgili detaylar...

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Alper Saldıran

Aslıhan Malbora

Mehmet Yıldırım

Nail Kırmızıgül

Gürsu Gür

Rıza Akın

Lale Başar

Gülhan Tekin

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Onun en büyük korkusu, akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde, Zeynep'in de evlendirilmesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık, köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp, başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile Hükümeti, filmi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çekildi.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

12:00 Adım Farah

14:45 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Aile Hükümeti (Yerli Sinema)

22:30 Ruhun Duymaz

01:00 Senden Daha Güzel

03:30 Aşk Yeniden

05:45 Ruhun Duymaz

