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Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın saçları sosyal medyayı ikiye böldü! 'Peruk mu, değil mi?'

14.08.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Devin Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya dizisinin sezon finali yapmasının ardından kısa bir tatil yaptı. Tatil paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Sarıkaya şimdilerde Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti için çekimlere devam ediyor. Yeni rolü için imaj değişikliğine giden Sarıkaya'nın saçlarını kestirip kestirmediği merak konusu oldu. Güzel oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.

Son dönemde Aile dizisindeki rolü Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan güzel oyuncu şimdilerde yeni projesi Kimler Geldi Kimler Geçti için çekimlere devam ediyor.

Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'de 'Avukat Leyla' karakterine hayat verecek olan Sarıkaya'nın yeni rolü için imaj değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Kısacık saçları ile poz veren ünlü oyuncunun saçlarını kestirdiği konuşulurken bazı kullanıcılar peruk taktığını söylemişti.

Serenay Sarıkaya 1

Serenay Sarıkaya'nın son pozları yine olay oldu. Güzel oyuncunun Bolu'da dizi çekiminden karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi. Sarıkaya'nın kısa saçları dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya 2

Ünlü ismin son gönderisinin altına; 'Hani peruktu?', 'Kısa saç çok yakışmış', 'Peruk mu, değil mi?', 'Saçlar harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya 3

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