Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya'nın saçları sosyal medyayı ikiye böldü! 'Peruk mu, değil mi?'

Son dönemde Aile dizisindeki rolü Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. Dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan güzel oyuncu şimdilerde yeni projesi Kimler Geldi Kimler Geçti için çekimlere devam ediyor.

Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'de 'Avukat Leyla' karakterine hayat verecek olan Sarıkaya'nın yeni rolü için imaj değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Kısacık saçları ile poz veren ünlü oyuncunun saçlarını kestirdiği konuşulurken bazı kullanıcılar peruk taktığını söylemişti.

Serenay Sarıkaya'nın son pozları yine olay oldu. Güzel oyuncunun Bolu'da dizi çekiminden karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi. Sarıkaya'nın kısa saçları dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü ismin son gönderisinin altına; 'Hani peruktu?', 'Kısa saç çok yakışmış', 'Peruk mu, değil mi?', 'Saçlar harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.



