Ailesi tarafından işkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! Nefes kesen operasyon saniye saniye kamerada

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas bölgesinde polis memurları 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğun köpek kafesine kilitlenmiş halde bulunduğu bir işkence evine baskın yaptı. 8NewsNow tarafından elde edilen rahatsız edici görüntüler, çocukların tek yatak odalı küçük dairede karşılaştıkları korkunç koşulları ortaya çıkardı. İddiaya göre evin pitbull cinsi köpeği serbestçe dolaşırken aile köpekleri için aldıkları kafese çocuklarını kilitledi. Kilitli kafeste tutulan çocukların öldüresiye dayak yedikleri de belirtildi.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ KAN DONDURDU

Polislerin düzenlediği baskında kurtulan çocuklardan en büyüğü polise verdiği ifadesinde kardeşlerinin ve kendisinin kemer,ip ve tava ile dövüldüklerini anlattı. Kardeşleriyle yemek paylaşmak zorunda olduğunu belirten ismi açıklanmayan çocuk çöp kutusundaki yiyecekleri yemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Baba Traviz çocuk istismarı da dahil olmak üzere 40’dan fazla suçla suçlanarak yargılandı. Anne Amanda Stamper, çocukların her biri için yedi çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya. İkilinin cezaları henüz kesinleşmedi.